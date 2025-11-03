El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El psicólogo Fernándeo Martín Aduriz presenta el libro de Fidel Ramos, junto al autor y su hija Leonor. Adolfo Fernández

Fidel Ramos | Autor de un libro sobre la historía y la simbología de la Calle Mayor

«Por la Calle Mayor pasaremos alrededor de 10.000 personas todos los días»

Experto en servicios sociales, Fidel Ramos se ha especializado en la sociología de la ciudad, especialmente de su arteria principal

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:15

Comenta

'Calle Mayor. Columna vertebral de Palencia' es el nombre del último libro de Fidel Ramos. A través de sus páginas, recorre la historia, los ... paisajes y las vivencias de la vía más emblemática de la capital. Fruto de la recopilación de testimonios y fotografías, el autor rinde homenaje al corazón social y sentimental de la ciudad, destacando su papel como punto de encuentro de generaciones de palentinos.

