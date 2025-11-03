'Calle Mayor. Columna vertebral de Palencia' es el nombre del último libro de Fidel Ramos. A través de sus páginas, recorre la historia, los ... paisajes y las vivencias de la vía más emblemática de la capital. Fruto de la recopilación de testimonios y fotografías, el autor rinde homenaje al corazón social y sentimental de la ciudad, destacando su papel como punto de encuentro de generaciones de palentinos.

–¿Cómo se fraguó la obra?

–Surgió, en parte, porque vivo aquí en la Calle Mayor, en el entorno de La Gorda. A menudo comentamos que a nuestra ciudad le falta un símbolo que la identifique y, desde mi punto de vista, quizá la Calle Mayor es lo más significativo que tenemos. Y partiendo de esa hipótesis que, puede compartirse o no, lo que me preocupa ahora es qué hacer para revitalizarla. A partir de ello he querido contar cuál es su historia, pero siempre mirando hacia adelante. También he querido incluir la participación de diferentes personas que emitieran una opinión para que fuera una propuesta más coral.

–¿Estos testimonios coinciden en una misma opinión?

–No, en lo que coinciden es en el sentimiento generalizado que supone esta calle. Es decir, todo el mundo lo que comparte es que tiene algunas vivencias y esta es la parte más común. Y, generalmente, la gente no se pronuncia tanto sobre propuestas de futuro. Son los menos, sino que la gente le da más valor a la parte emocional de conexión con la calle y no solo la tienen los habitantes de la capital sino de la provincia también.

–¿Cómo ha cambiado la Calle Mayor en estos años?

–Ha ido evolucionando, entiendo que, en términos generales a mejor, aunque haya una añoranza por la explosión de la parte comercial, que evidentemente ya en esta época, en los años 60 o 40 o 70, era más brillante o llena de comercio tradicional. Pero, lógicamente, eso ha evolucionado hacia franquicias y se ha avanzado hacia la peatonalización. Otra sensación generalizada es, lógicamente, que antes la parte más llena es la que llega hasta los Jardinillos porque la gente venía en tren o en autobús y recorría hasta la parte más próxima y se ha ido desplazando hacia los Cuatro Cantones y de ahí hacia la Gorda y el Paseo del Salón.

–A pesar de los cambios, sigue siendo la calle con más vida de Palencia...

–Sí, indiscutiblemente. No está científicamente probado, pero calculo que por la Calle Mayor cada día pisamos 10.000 personas. No digo que no lo repitamos al día siguiente, pero si lo sumas, al final te da que somos más de 4 millones de personas las que la transitamos al año. Hay unas 3.000 o 4.000 que vivimos en alguno de los edificios cercanos, aunque no estén llenos. Y casi todo el mundo realiza alguna compra comercial por ella. Además, dada la forma alargada de la ciudad, se transita de un lado a otro. A determinadas horas, fundamentalmente a fin de la mañana y sobre todo a fin de la tarde, de las 6, 7 en adelante, es una calle que, si el tiempo acompaña, está llena. Pero, aunque el tiempo esté frío, la gente llena los soportales.

–¿Qué cree que hace tan especial la Calle Mayor?

–Le hace especial, evidentemente, que la dominan los edificios modernistas, que casi todos corresponden a principios del siglo XX, entre fines del XIX y hasta 1920, siendo edificios singulares. También, que es una calle porticada. No hay ninguna otra ciudad que tenga una parte porticada tan extensa. La otra ciudad que se asimila a nosotros y que a lo mejor tiene mejor venta por la proximidad con Madrid es Alcalá de Henares. Yo creo que Palencia es muy singular.

–¿De qué forma se puede revitalizar esta arteria?

–Yo propongo que cada parte porticada podía contener hasta los escudos de todos los municipios que hay en la ciudad, para que uno dijera, ¡mira, en la columna 66 está el escudo de mi pueblo o un paisaje de mi pueblo en ese entorno! ¿Por qué no? Igual que soportan propaganda, esto puede ser un atractivo singular que lo caracteriza, como cuando se visita la Plaza de España de Sevilla.

–Aunque sigue arrastrando el problema de los altos alquileres

–Claro, y creo que se pueden penalizar los alquileres excesivamente altos. También, instalar unos vinilos que lo hagan atractivo y que hable de algún lugar que sea significativo de la ciudad o de la provincia y que sea agradable. La Calle Mayor es de todo, de la gente que vivimos y del todo el que la pisa porque todos tenemos un nexo emocional con ella.

–Y también como punto de encuentro…

–Fundamentalmente. Yo insisto en el libro que la parte de encuentro, de saludar, de verse, es la más potente de nuestra Calle Mayor.