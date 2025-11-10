El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un guía turístico explica a unos excursionistas el templo de Nuestra Señora de la Calle. Manuel Brágimo

La búsqueda de destinos no masificados tras la pandemia benefició a Palencia

Los expertos en turismo consideran que la promoción de la capital debe hacerse de forma coordinada con los recursos de la provincia

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

La pandemia cambió parcialmente el perfil de los visitantes. Después del confinamiento, muchas personas empezaron a buscar destinos menos masificados, y Palencia se benefició de ... esa tendencia. «Tras la pandemia, la gente buscó lugares tranquilos y poco concurridos. Aquí encontraron patrimonio, naturaleza y autenticidad, y se llevaron una sorpresa muy positiva. Eso nos ayudó a posicionarnos y a aumentar el interés por la ciudad», explica Naide Nóbrega, guía oficial de turismo e informadora turística en la capital.

