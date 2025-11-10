La búsqueda de destinos no masificados tras la pandemia benefició a Palencia

La pandemia cambió parcialmente el perfil de los visitantes. Después del confinamiento, muchas personas empezaron a buscar destinos menos masificados, y Palencia se benefició de ... esa tendencia. «Tras la pandemia, la gente buscó lugares tranquilos y poco concurridos. Aquí encontraron patrimonio, naturaleza y autenticidad, y se llevaron una sorpresa muy positiva. Eso nos ayudó a posicionarnos y a aumentar el interés por la ciudad», explica Naide Nóbrega, guía oficial de turismo e informadora turística en la capital.

Otro de los mensajes que repite con insistencia es la necesidad de vender Palencia de manera conjunta como destino. «El gran reto de la ciudad es trabajar coordinadamente: capital, provincia e incluso comunidad autónoma. Si un visitante viene a ver la capital y aprovecha para conocer Aguilar, Frómista o San Juan de Baños, todos salimos beneficiados. El turista no entiende de competencias ni de límites políticos, solo busca experiencias completas», afirma.

Y reconoce que hay altibajos puntuales en la afluencia de turistas, pero su percepción general es optimista. «Puede caer un mes u otro, por cualquier motivo, pero mi sensación general es que Palencia es cada vez más conocida y que el turismo está creciendo. Lo noto en la calle, en la oficina y en las interacciones con los visitantes».

La experta también resalta el valor de la experiencia directa del visitante como un indicador de crecimiento. «Cada día llegan personas que no esperaban encontrar la ciudad que ven. Se sorprenden, preguntan, pasean por la Calle Mayor y disfrutan de los museos y espacios culturales. Esa sensación positiva es lo que realmente fortalece la reputación de Palencia como destino», afirma.

Palencia, según Nóbrega, está en un punto de inflexión. «Teníamos números muy bajos y éramos la última provincia en turismo en Castilla y León, pero estamos cambiando esa tendencia. La ciudad tiene patrimonio, modernismo, naturaleza y buena gastronomía. Solo falta una estrategia conjunta que haga visible todo ese potencial», explica.

Para ella, el mensaje central que debería transmitirse al visitante es la sorpresa que ofrece Palencia, combinando historia, cultura y entorno natural. «La sensación de movimiento está ahí, en las calles, en los grupos que llegan, en las preguntas que hacen los turistas. Palencia se está consolidando como un destino que sorprende y enamora», concluye Nóbrega.