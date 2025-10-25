Buscyl supera los 22.000 viajes gratuitos en las líneas de autobús de Palencia El nuevo modelo del transporte de Buscyl ha superado desde su implantación el millón de desplazamientos a nivel regional

El Norte Palencia Sábado, 25 de octubre 2025, 13:24

El nuevo modelo del transporte de viajeros Buscyl ha superado desde su implantación el millón de viajes. Entre los menores de 15 años, que en julio ya disfrutaron de la gratuidad, se han contabilizado 103.142 viajes en las líneas de autobús, con septiembre como el mes de mayor número de viajes, con 50.709. Mientras que para el resto de la población, la cifra alcanza los 995.295 viajes entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Palencia contabilizó 22.372 viajes desde julio, mientras que en el resto de provincias la distribución fue de 3.538 en Ávila; 13.168 en Burgos; 153.366 en León; 449.855 en Salamanca; 60.766 en Segovia; 2.139 en Soria; 385.788 en Valladolid y 7.445 en Zamora.

El transporte metropolitano aglutina cuatro de cada cinco viajes, concretamente 839.331 en las 83 rutas de las provincias de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid. Además, ante la demanda en el servicio se han puesto más de un centenar de refuerzos, principalmente en los metropolitanos de Salamanca y Valladolid y en tráficos interurbanos como Zamora-Salamanca o Palencia-Valladolid.