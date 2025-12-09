El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varias personas esperan turno en Palencia para subir a un autobús. Marta Moras
Palencia

Buscyl se consolida con 60.000 viajes y abre un nuevo escenario para la movilidad rural

La provincia tendrá 35 paradas inteligentes con información a tiempo real para ofrecer en los pueblos los mismos servicios que en la capital

Almudena Álvarez

Almudena Álvarez

Palencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:26

Comenta

La implantación del sistema Buscyl en la provincia de Palencia avanza con datos que confirman un cambio estructural en la movilidad rural. La gratuidad del ... transporte público ha permitido sumar 60.342 viajes en apenas dos meses y medio en las 263 rutas incluidas. Un salto cuantitativo que la Junta interpreta como señal de consolidación del nuevo modelo autonómico y que el propio sector del transporte define como «una revolución» que empieza a transformar hábitos y oportunidades en el territorio.

