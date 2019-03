En busca de piezas para construir el éxito en Palencia

Tomas Edison dijo hace más de 150 años que «el valor de una idea radica en el uso de la misma». Ahora, en pleno siglo XXI, cuando el invento de la bombilla parece tan lejano en el tiempo, esa frase de su inventor se ha convertido en todo un mantra para la nueva corriente del emprendimiento, que ha visto en la palabra anglosajona 'startup' –y en un sinfín de anglicismos de nuevo cuño más– la mejor fórmula de definir algo tan complicado como es juntar todas las piezas necesarias para que una idea despeque y se convierta en una empresa.

Encajar todas esas partes es una labor compleja y afrontar esta tarea sin una formación previa suele generar vértigo. Es por esta razón que nació el proyecto Explorer, una iniciativa nacional gracias a la que una decena de proyectos emprendedores realizados por jóvenes de entre 18 y 31 años están siendo impulsados con el apoyo del Ayuntamiento de Palencia y de la Universidad de Valladolid a través de la Oficina del Parque Científico ubicada en el Campus de Palencia.

Antía Carmona, junto a un sistema de aire acondicionado. / Antonio Quintero Viviendas libres de contaminación Vivir en una ciudad contaminada es un peligro para la salud, pero si solo respirásemos los contaminantes en la calle, eso limitaría nuestra exposición a estos compuestos nocivos. Con esta idea en la cabeza, el ingeniero Ares Herrero y la química Antía Carmona están elaborando un proyecto en el semillero de ideas de la UVA para el que sus conocimientos han jugado un papel crucial. Antía está realizando el doctorado en química de la atmósfera y contaminación y, además, trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic), un lugar en el que nació esta idea, que trata de convertirse en realidad en la oficina de emprendimiento del Campus de Palencia de la mano del programa Explorer. «Un día le dije a mi jefe que me dejara el laboratorio, probamos la idea y nos dimos cuenta de que lo que estaba pensando funcionaba», apunta esta emprendedora en ciernes que ha encontrado en los aparatos de aire acondicionado la mejor fórmula de lograr el objetivo de limpiar el aire de los espacios cerrados. «Hemos ideado unos filtros para acoplar a los aparatos de ventilación que permiten eliminar los contaminantes químicos. Hasta ahora, este tipo de sistemas lo que hacían era meter aire de la calle al interior y, aunque pasaba por diferentes tipos de filtrado que eliminaban partículas en suspensión y purificaban en cierta medida el aire con carbón activo, esto solo se hacía para que estos elementos no afectaran al sistema. Pero en ciudades contaminadas, en las que el aire exterior tiene una gran cantidad de NOx, todo esto no se filtra, entra en las casas y es lo que se respira la gente todo el día», incide Antía. Esos sistemas de filtrado que ha ideado Antía en el laboratorio del Cesic permiten reducir la inhalación de estos contaminantes que, a largo plazo, pueden producir un desarrollo pulmonar más lento en los niños y la aparición de enfermedades respiratorias crónicas y cerebro vasculares en los adultos. Antía ha dado con una resina que es capaz de filtrar estos contaminantes y Ares, con la fórmula de integrar esta resina en los sistemas de aire acondicionado y ventilación. Una vez que saben que su idea funciona y que podría interesar al sector de la ventilación, están recabando los conocimientos que les aporta el programa Explorer para que su idea emprendedora tenga éxito. «Nos están ayudando a enfocar la idea hacia un modelo de negocio», concluye Antía, que espera que su trabajo y creatividad tengan una merecida recompensa.

El Explorer Palencia Space es uno de los 54 centros que existen a nivel nacional, impulsados por el Banco Santander, con la coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento Cise y trata de ser un semillero de ideas que sirva para hacer florecer empresas en un contexto como el actual, en el que lanzarse a trabajar por cuenta propia es afrontado con muchas dudas por los jóvenes, tal y como apunta uno de los participantes en el proyecto. «Hoy por hoy, las cuotas de autónomo son asfixiantes. Los dos primeros años puedes aguantar más o menos, porque pagas 50 euros si eres joven, pero a partir del tercer año lo suben tanto que hacen que los proyectos puedan llegar ser inviables por el pago de los impuestos. Hay que tener las ideas muy claras y hay que saber si hay agua en la piscina antes de tirarse», afirma Enrique Rodríguez, que cree que la piscina en la que ha pensado zambullirse, la agencia de turismo, ocio y tiempo libre NatRural, cuenta con el suficiente líquido como para que el chapuzón no sea muy doloroso. «Creo que tanto Castilla y León como Cantabria, que es de donde soy yo, son dos regiones en las que los emprendedores tenemos mucho qué decir, a pesar de que lo pinten todo muy negro. Ser dueños de nuestros proyectos es una aventura muy bonita, que da mucho vértigo, pero merece la pena», explicó Enrique Rodríguez.

El mejor proyecto viajará a Silicon Valley y optará a una jugosa financiación

Explorer premiará al mejor emprendedor del Palencia Explorer Space con un viaje a Silicon Valley y le permitirá optar en fase competitiva a 60.000 euros en financiación, un premio que se ha convertido en la mejor excusa para que los padres de estas diez semillas de negocio rieguen sin descanso su cultivo con los conocimientos que les aporta el programa. Decíamos al principio de estas líneas que lo verdaderamente crucial de una idea es que sirva para solucionar problemas de la vida real y si hay dos problemas importantes en la provincia, eso son la despoblación y la falta de recursos a la que se ven abocados los habitantes del medio rural. Ante esta circunstancia, la joven Blanca Ojosnegros está puliendo una idea que pretende utilizar la furgoneta que cada día llega a los pueblos para llevar el pan como una prestadora de servicios integral. «Estoy trabajando para crear una distribuidora en el medio rural que, en base al pan, haga llegar a la gente de los pueblos otro tipo de productos de primera necesidad, como los que tiene la gente de la ciudad», explica Blanca Ojosnegros, que no oculta que su idea tiene un objetivo que va más allá de hacer negocio. «Esto podría ayudar a que la gente no se fuera de los pueblos. Hay gente muy mayor que depende de sus familiares o vecinos para que les traigan la compra y esto podría ayudar a hacer la vida más fácil a estas personas», explica.

Hacer la vida más fácil a las personas, como dice Blanca, parece un buen punto de partida para que una idea tenga éxito, y esa base fue utilizada también por David Carrancio para pensar en llevar a cabo un proyecto que pretende poner en contacto a diferentes personas que quieran ir a un mismo lugar para fletar un autobús. «Planify es una plataforma web que conecta a viajeros que quieran ir a un mismo sitio, sería como un Blablacar, pero con más personas. ¿Si vas a llenar más de un coche, por qué no hablar con más gente y alquilar un autobús?», se pregunta David Carrancio, que cree que el programa le está sirviendo a convertir lo que tiene en su cabeza en realidad. «Explorer me está ayudando muchísimo porque yo soy ingeniero informática, tengo conocimientos técnicos, pero estoy verde en todo lo demás. Esto es un empujoncito para relanzarlo», explica este joven que, junto a sus compañeros, busca que su proyecto se convierta en uno de los que logran cuajar amparados en este marco, como lo fue en su día el comparador de tarifas de móvil, Internet y televisión Roams o la empresa de drones acuáticos Selvidron.

El programa Explorer se desarrolla durante 5 meses y una de sus características principales es el espíritu de cocreación que se genera entre los propios participantes que, pese a pugnar entre ellos por ganar el viaje a Silicon Valley y la financiación para sus proyectos, trabajan codo con codo para implementar sus trabajos en este semillero de ideas en el que las palabras liderazgo, motivación y creatividad se repiten sin descanso con la única meta de ayudar a despegar estas futuras empresas, que han encontrado en la oficina de emprendimiento del Campus Universitario de Palencia la mejor plataforma de lanzamiento.

Los miembros del programa, una de su formaciones impartidas. / Antonio Quintero

■ LOS DIEZ PROYECTOS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA EXPLORER

1.- Indegüey. Desarrollo de eventos sociales con un fin benéfico. La idea es unificar empresas colaboradoras y benefactores mediante un proceso cultural y dinámico.

2.- My Park. Desarrollo de una app que ayudará a solucionar los problemas de aparcamiento.

3.- A2Ire. Desarrolla de unos filtros para los aires acondicionados, que retienen los NOx, esos óxidos de nitrógeno que tan perjudiciales son para la salud.

4.- Biocontrol-Biopesticida. El proyecto empresarial se enfoca a la producción y comercialización de biopesticidas que sirvan para el control de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas. Una de las estrategias de la propia empresa será la de ofrecer servicios de descontaminación del suelo.

5.- Música en el medio rural. Surge desde el deseo de incidir en la revitalización del medio rural castellano y leonés desde el campo de la Educación Social (y otros posibles perfiles profesionales), a través de la música y la generación de espacios para el encuentro y la comunicación. Podría enmarcarse dentro de un proyecto de aprendizaje vinculado al servicio. Por un lado, ofrece un espacio musical con un componente emocional y enriquecedor, y por otro lado, recoge deseos, ideas y proyectos que brotan de las propias personas del medio en el que se trabaje hacia el desarrollo rural, el aprovechamiento de los recursos locales y un posterior análisis profesional para la generación de nuevos proyectos.

6.- Planify. Aplicación web que permite a los usuarios unirse a planes o, si no existen, proponerlo para que los demás puedan unirse. La idea es conectar a personas de una misma ciudad que quieran asistir a un plan concreto fuera de su ciudad o pueblo puedan hacerlo, elimina la posibilidad de que te quedes en casa porque no tienes un medio para ir ya sea porque no hay medios de transporte o porque no cuadran los horarios de autobús. Es decir, no importa donde esté el plan, nadie te va a impedir asistir, ya que muy probablemente siempre va a ver personas que quieran ir. La app gestionaría los planes como el alquiler de autobuses y proporcionaría los tickets a los usuarios.

7.- Panup. Trata de llevar alimentos de primera necesidad al medio rural utilizando como medio transporte la furgoneta del panadero que llega a diario a los pueblos.

8.- NatRural. Dinamización de medio rural y natural de manera turística. Trabajará especialmente en los contenidos y con un enfoque en el que el visitante en determinadas visitas se sienta actor del entorno.

9.- Campamento multiaventura de temática y valores castrenses.

10.- Pandora. Proyecto que trata de otorgar cualificación por competencias y acreditar los trabajos desarrollados en cargos de representación de estudiantes para darles una verdadera validez curricular.