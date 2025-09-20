El buen tiempo favorece una exitosa Feria del Pimiento en Torquemada

Multitudinaria Feria del Pimiento, que este año ha alcanzado su XXXI edición convirtiéndose en una jornada muy importante para la localidad por el volumen de ... ventas de pimientos y otros productos en esta feria referente en Castilla y León. En esta ocasión, el buen tiempo fue un aliciente para vecinos, productores y visitantes que acudieron fieles a la cita, para adquirir los diversos productos ofertados, todos ellos de gran calidad.

Miles de asistentes llegados de distintos puntos de la geografía española disfrutaron de una jornada festiva en Torquemada, en la que además degustaron los distintos productos de la tierra, destacando el pimiento de la localidad, que tiene una caracterización organoléptica muy especial. Esta feria es muy importante para los productores locales, pues la mitad de su producción se comercializa durante la jornada. Algunos productores tuvieron que realizar una segunda corta durante el mediodía para surtir a los numerosos asistentes, pues por la mañana se agotaron todas las existencias de la hortaliza estrella de la huerta de Torquemada. El verano cálido y seco ha favorecido una maduración óptima, lo que augura una campaña de gran calidad, aunque con producción limitada. Este año hay plantadas dos hectáreas de pimientos y si se mantienen las condiciones meteorológicas de un otoño cálido podrá prolongarse la cosecha durante el mes de octubre.

La jornada festiva comenzó con la emisión en directo del programa 'Agropopular' de la Cope desde el Centro Sociocultural El Silo. Acto seguido, a ritmo de dulzaina y tamboril, se procedió a la apertura de la XXXI Feria del Pimiento de Torquemada, con la asistencia de numerosos representantes institucionales.

El propio regidor de la localidad, Jorge Domingo Martínez, se mostró muy satisfecho con el resultado de la feria, ya que la gente acompañó masivamente durante toda la jornada, a pesar de celebrarse en sábado por la coincidencia de la romería de San Mateo en domingo. «Estamos muy contentos con la acogida de la feria, que hace que sea un referente en nuestra comunidad, con productos agroalimentarios de primera calidad y una amplia variedad de artesanía. Y es un día muy importante para promocionar nuestros pimientos y otros productos locales, además de las visitas al barrio de bodegas que contaron con gran afluencia de público durante toda la jornada», señaló el alcalde.

La feria contó con la presencia de más de 60 productores y artesanos. Además de dos empresas de pimientos y hortalizas de Torquemada (Vega de Torquemada Sociedad Cooperativa de Hortalizas Salus, Pimientos Piedad y Hermanos Acítores de Bustos), los asistentes pudieron degustar y comprar quesos, embutidos, miel, pan, repostería, helados, envasados, vinos, cervezas y licores, además de varios productos de artesanía, bisutería y cosmética natural. Las empresas torquemadenses tuvieron un protagonismo especial en la feria, que contó con la presencia de las bodegas Señorío de Valdesneros y Esteban Araujo -de la Denominación de Origen Arlanza-, Cervezas Yesta, Panadería La Consuelo y Huevos Kirikiki Camperos.

Además, la Cofradía de Nuestra Señora de Valdesalce contó con un 'stand' para exponer sus recuerdos de la Virgen. Por su parte, Adri Cerrato Palentino ofreció una amplia información turística sobre la comarca cerrateña, al igual que el Ayuntamiento de Torquemada que promocionó su patrimonio en un 'stand'. La solidaridad estuvo presente con Alcer, entidad que animó a los asistentes a la donación de órganos. Varios expositores comercializaron los pimientos asados en tarros y otras especialidades de la huerta torquemadense envasadas, como la cebolla caramelizada, mermelada de cebolla y confitura de pimiento, entre otras 'delicatesen'. Los hortelanos agotaron los pimientos durante la mañana, lo que refleja el interés por este producto, que registró un elevado volumen de ventas. Este año se sumaron a la feria Hortalizas 'Mauri', de Palenzuela, con el fin de dar visibilidad a la huerta palentina y animar así a apostar por el medio rural.

Los más pequeños tuvieron un protagonismo especial durante la jornada, pues disfrutaron de distintas animaciones y de un curioso taller de elaboración de galletas decoradas con mermelada de pimiento de Torquemada.

Además, 'Pimentín', la mascota de la Feria, hizo las delicias de vecinos y visitantes durante la Feria. También se celebró una cata maridada con productos de Torquemada y de otros expositores en el Centro Cultural 'El Silo', que congregó a numeroso público. La tarde contó con la degustación de pimientos de Torquemada asados en leña que congregó a numerosos visitantes. En este marco se presentó la oficina virtual de 'Descubriendo Torquemada'.

Cosecha

Este año la producción de pimientos, la hortaliza estrella de la huerta de Torquemada, se espera que alcance una cosecha superior a los 30.000 kilos de una mala campaña como la del año pasado. Si las condiciones meteorológicas se mantienen podrán producirse pimientos durante el mes de octubre. Este año se presenta una buena campaña gracias al verano cálido y seco, que ha propiciado una maduración óptima de los pimientos.

En la actualidad, el pimiento cuenta con la marca de calidad y desde la localidad se está trabajando en la denominación de origen. Un distintivo para el que se necesita una mayor producción, por lo que desde el Ayuntamiento y la Asociación Promotora del Pimiento de Torquemada se está realizando un importante trabajo de animación a los vecinos de la localidad para que se dediquen al cultivo de esta hortaliza.

Esta XXXI Feria del Pimiento de Torquemada ya es un referente en la comunidad, que permite identificar esa marca de calidad del pimiento con la localidad cerrateña.

Además, durante esta semana, hasta el día 28, se están celebrando las XXI Jornadas Gastronómicas, que permitirán disfrutar de numerosos platos elaborados con pimiento en 15 restaurantes de la provincia. Este tipo de iniciativas potencian a la hortaliza reina de la huerta de Torquemada y cada año congregan a multitud de asistentes. Una organización magnífica en la que hubo música y en la que se repartieron centenares de abanicos con el lema de la Feria, '¡Porque nos importa mucho un pimiento!'.