Varias personas, con cajas de pimientos compradas en la feria.

Varias personas, con cajas de pimientos compradas en la feria. Luis Antonio Curiel

El buen tiempo favorece una exitosa Feria del Pimiento en Torquemada

El municipio, que tiene plantadas dos hectáreas de esta hortaliza, consolida la importancia de su huerta y la calidad de sus productos

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:17

Multitudinaria Feria del Pimiento, que este año ha alcanzado su XXXI edición convirtiéndose en una jornada muy importante para la localidad por el volumen de ... ventas de pimientos y otros productos en esta feria referente en Castilla y León. En esta ocasión, el buen tiempo fue un aliciente para vecinos, productores y visitantes que acudieron fieles a la cita, para adquirir los diversos productos ofertados, todos ellos de gran calidad.

Te puede interesar

