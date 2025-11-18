El brasileño Gerson Fogaça presenta 'En la Curva del Tiempo' en Lecrác

El Norte Palencia Martes, 18 de noviembre 2025, 20:02 Comenta Compartir

Después de la apertura de 'Caos In Itinere' en el Museo Carlos Alonso, en Mendoza (Argentina), el artista brasileño Gerson Fogaça lleva su producción más reciente a España con la exposición 'En la Curva del Tiempo'. La muestra, que puede visitarse en el Centro Cultural Lecrác en Palencia hasta el 9 de diciembre, invita a una reflexión sobre el tiempo, la memoria y el gesto en la pintura contemporánea. En palabras de la comisaria Dayalis González, «no se trata de representar la ciudad, sino de habitarla a través de la pintura: dejarse atravesar por sus ruidos, desplazamientos y capas de historia». Fogaça transforma el espacio pictórico en un territorio donde las líneas y los colores se entrelazan para construir una experiencia sensorial del movimiento, del flujo y del devenir. Su obra oscila entre lo figurativo y lo abstracto, entre la espontaneidad del gesto y la precisión estructural, revelando una poética que traduce la energía urbana en materia plástica.

El título de la muestra remite al pensamiento del filósofo Gilles Deleuze, en torno a la curva como metáfora del tiempo, del tránsito y de la transformación. En este sentido, cada obra se presenta como una arqueología del gesto: fragmentos del paisaje urbano que emergen, desaparecen y vuelven a resurgir bajo nuevas luces y capas de memoria. La exposición forma parte del programa cultural que celebra la hermandad entre Palencia y Río de Janeiro, unidas simbólicamente por los monumentos Cristo del Otero y Cristo Redentor. Con este proyecto, Fogaça reafirma el papel del arte como lenguaje universal capaz de tender puentes entre territorios, sensibilidades y tiempos.

Con exposiciones en instituciones como la Casa de América Latina (Lisboa), Casa Brasil (Bruselas), Museo Nacional de la República (Brasilia), Galería Luz y Oficio (La Habana), Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Museo de Arte Alejandro Otero (Venezuela), MAG – Museo de Arte de Goiânia, MAC/GO – Museo de Arte Contemporáneo de Goiás y el MOCAA – Museum of Contemporary Art of the Americas (Miami), Fogaça consolida una trayectoria marcada por la coherencia estética y la fuerza expresiva de su lenguaje pictórico.