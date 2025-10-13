Brañosera clausura doce meses de marcadas celebraciones por los 1.200 años del Fuero

El primer municipio de España ha clausurado este domingo un año de celebraciones de los 1.200 años del Fuero de Brañosera con un acto ... en la carpa instalada en el Mirador de Argilo en el que los asistentes tuvieron la ocasión de conocer cómo fue la creación de la novela ilustrada 'La Carta Puebla de Brañosera' y llevarse un ejemplar.

El acto estuvo amenizado por las canciones de los Marceros de Cervera de Pisuerga y la música de las gaitas y los tambores del municipio cántabro de la Hermandad de Campoo de Suso.

Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera, el municipio más antiguo de España, estuvo acompañado por el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, y el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio Mielgo. En la mesa presidencial estaba también Gumersindo Bueno Benito, director de Innovación del Área de Cultura, Patrimonio y Paisaje de la Fundación Santa María la Real, que hizo las veces de presentador.

Gumersindo Bueno hizo un repaso de las numerosas actividades y eventos que se han llevado a cabo a lo largo del último año para conmemorar este importante aniversario del Fuero de Brañosera, tanto en el propio municipio, fundado en el año 824, como en muchos otros puntos de España. Asimismo, hizo alusión a los proyectos que se han puesto en marcha para la repoblación y un futuro prometedor en la comarca, algunos de ellos relacionados con el pastoreo. Resaltó, además, la visita a Brañosera de los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el mes de junio, asegurando que su presencia supuso un reconocimiento del pueblo como cuna del municipalismo.

Jesús Mediavilla, que compartió encuentro con los Reyes el domingo en el Palacio Real coincidiendo con el acto institucional del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, recordó como de niño ya había oído que Brañosera era el primer ayuntamiento de España, pero junto al anterior alcalde, Fidel Fernández, y los miembros de la Asociación El Fuero, constituida en 2002, comprendieron que esta historia había que refrendarla. Y fue a partir de ahí, aseguró Mediavilla, cuando comenzó el trasiego y periplo por todas las instituciones. Recordó algunos de los numerosos representantes políticos locales, provinciales, regionales y estatales, además de personalidades del mundo académico, que han ido pasando a lo largo de estos años por Brañosera; y tantos eventos y reconocimientos que se han logrado en estas primeras décadas del siglo XXI. Pero el regidor quiso terminar hablando de futuro porque, según recalcó, Brañosera es más que su antiguo pasado, ya que posee un espectacular patrimonio natural, además de su historia más reciente relacionada con la minería, y tiene varios proyectos de desarrollo en marcha.

Por su parte, el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo resaltó un hecho trascendental que se refleja en esta histórica Carta Puebla, ya que recoge los derechos de esos primeros pobladores como ciudadanos libres. Igualmente, quiso ser portavoz de los retos a los que se enfrentan los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, así como de sus necesidades de más autonomía y más recursos. Y abogó por que se relativice la burocracia, y que se exija a cada ayuntamiento según sus características. «No se puede pedir lo mismo a los ayuntamientos grandes que a los pequeños», apostilló.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, por su parte, también resaltó el trabajo en los municipios. «La política local es el lado más humano de la política», aseguró el subdelegado del Gobierno, añadiendo que se trata, además, «del rostro más cercano del Estado». Asimismo, señaló que los ayuntamientos son «la herramienta decisiva de conexión territorial».

La ceremonia concluyó con la lectura del fuero de Brañosera por parte de dos jóvenes del municipio y la presentación de la novela gráfica 'La carta puebla de Brañosera'.