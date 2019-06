Los Bomberos extinguen un incendio en el almacén de un bar de Palencia Varios clientes del bar observan las labores de extinción. El sobrecalentamiento de la instalación eléctrica pudo ser el causante del fuego, que no se propagó gracias a la actuación de los Bomberos EL NORTE Palencia Martes, 18 junio 2019, 17:49

Los Bomberos del Parque de Palencia han extinguido un incendio que se ha producido hoy en el almacén del bar Cuatro Gatos, en la calle del Doctor García Barón de la capital palentina. El intenso humo que salía del almacén alertó a los vecinos, que rápidamente llamaron al servicio de extinción de incendios, que se personó con celeridad en el lugar para apagar unas llamas que antes de su llegada se apoderaron de buena parte del material que se guardaba en el local.

Una chispa generada por el sobrecalentamiento de alguna de las máquinas que se guardaban en el almacén pudo ser la causante del incendio, que ocasionó una gran nube de humo que se apoderó de la calle y causó un gran desasosiego entre los vecinos. Esa incertidumbre tornó en tranquilidad minutos después de que llegaran los Bomberos, que controlaron la situación rápidamente y permitieron que los daños materiales no se multiplicaran.

Las llamas no se propagaron a zonas colindantes. No obstante, personal de una oficina ubicada junto al local en el que se originó el incendio alertó a los Bomberos de que el humo había llegado al interior de su zona de trabajo. Los efectivos desplegados comprobaron que no había riesgo de que el fuego se hubiese propagado por esa zona y achacaron la presencia del humo a su propagación por los tubos de las instalaciones eléctricas, por lo que esta incidencia añadida se subsanó con una simple ventilación.