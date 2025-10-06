Bodas de plata para el Centro Sociosanitario de Guardo La institución guardense celebra su vigésimo quinto aniversario con una semana repleta de actividades y el homenaje a la residente de mayor edad

El Norte Palencia Lunes, 6 de octubre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Hay aniversarios que no se cuentan, se sienten. El Centro Sociosanitario de Guardo ha cumplido veinticinco años y lo ha celebrado con una mirada hacia dentro: hacia los pasillos que han visto tanto, las manos que han sostenido tanto y las vidas que han encontrado aquí una segunda familia. Con motivo del Día de las Personas Mayores, la institución guardense se vistió de fiesta durante toda una semana llena de actividades que mezclaron la nostalgia con la esperanza.

Hubo musicoterapia -sonrisas nuevas entre acordes antiguos- y un mural intergeneracional, elaborado junto a los alumnos del colegio Vegarredonda. Una gran obra colectiva en la que el arte se convirtió en puente entre generaciones. También se inauguró una muestra fotográfica que repasó la evolución del centro desde sus primeros pasos, cuando todo era promesa y esfuerzo.

El domingo fue el día grande del centro de Guardo. Nada más cruzar la puerta, el visitante se encontraba con un mural construido con recortes de prensa, recuerdos y fotografías bajo el título 'Nuestra historia'. En él se recogía la crónica de un cuarto de siglo de trabajo y compromiso, desde los inicios complicados hasta el presente consolidado. Era como caminar dentro de un álbum familiar, entre rostros, sonrisas y ausencias.

La jornada comenzó con la lectura del manifiesto a cargo de la directora, Irma Blanco, quien recordó la esencia del centro, «cuidar con dignidad y acompañar con respeto». Después, el sacerdote Raúl presidió una eucaristía en recuerdo de los residentes fallecidos. «Lo que pasa por estos pasillos cada día durante veinticinco años -aseveró- es vida en estado puro: silenciosa, constante, valiente.» Sus palabras encontraron eco en los aplausos y en el canto del Coro Santa Bárbara, que, acompañado por el acordeón, llenó la celebración de un sonido cálido y antiguo, como si el tiempo se hubiese detenido.

Y llegó el momento más esperado, el homenaje a Amanda Ruesga Villegas, la residente de mayor edad, que a sus 102 años conserva la lucidez y la sonrisa intactas. Nacida en Aviñante el 18 de junio de 1923, hija de Mariano y Felisa, fue la mayor de seis hermanos. Desde niña aprendió el valor del esfuerzo y la responsabilidad. «Amanda siempre fue de las que no se rendían -explicaba Marta-. Tenía carácter, pero también una ternura que no se decía, se hacía notar.»

Se casó con Antonio Vallejo, también de Aviñante. Juntos tuvieron dos hijos, con los que compartieron una vida de trabajo y superación. Empezaron con una pequeña fábrica de gaseosas, los Espumosos Vallejo, que repartían por los pueblos en un carro tirado por un caballo. Luego llegó la primera furgoneta y, con ella, el transporte de viajeros. Amanda y Antonio fueron pioneros sin saberlo. Su empresa familiar fue creciendo hasta convertirse en Autocares Vallejo, y más tarde en Abagón, una referencia en la zona.

Entre los asistentes se recordaban las anécdotas: aquella furgoneta apodada «la rubia», los bancos improvisados sobre la baca para llevar más pasajeros, las excursiones de domingo. Detrás de esas historias había un modo de entender la vida: con ingenio, trabajo y alegría.

«Hoy queremos darte las gracias, Amanda -señaló Marta durante el acto- por enseñarnos que la constancia y la ilusión pueden transformar no sólo una vida, sino todo un pueblo.» La homenajeada escuchaba en silencio, con los ojos brillantes y las manos enlazadas sobre el regazo.

El homenaje continuó con un aperitivo en el jardín, compartido entre residentes, familias, trabajadores y vecinos. Después, una comida especial para los mayores del centro, y ya por la tarde, la actuación musical de Álvaro Medrano, que ofreció su repertorio 'Canciones de Nuestra Vida'. Cada melodía era un viaje atrás en el tiempo, un guiño a los recuerdos que no se borran, sólo duermen.

El Centro Sociosanitario de Guardo no sólo celebra un aniversario, celebra una forma de estar en el mundo. Veinticinco años de compromiso, ternura, servicio y amor a la vida en su forma más sencilla y más pura. Porque aquí, entre pasillos llenos de risas y silencios, el tiempo no se va: se queda.