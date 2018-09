La Biblia, el mejor GPS

¿Qué es la 'Biker Bible'?

La 'Biker Bible' o 'Biblia de los moteros' ha sido editada por varios grupos cristianos de moteros distribuidos por Europa. «Es una verdadera herramienta para los moteros que no son cristianos, no solo por las lecturas, sino por los testimonios de gente que antes no creía y se convirtieron en cristianos y moteros y narran su historia y su fe. Es una guía para encontrarse a sí mismos», señalaba el matrimonio Bosson. «La Biblia convencional para alguien que no cree puede no significar nada, pero si cuentas la historia de otros, qué les pasó y qué les transformó, les puedes inspirarár», añadieron.

Para editarla en español, la Sociedad Bíblica de España les ha cedido los derecos de los versículos. De la Biker Bible se han impreso ya 30.000 ejemplares. Pero no es la única edición, los camioneros tienen la 'Truck Bible', con 2.000 copias, y los metaleros cuentan con una tirada de 10.000 ejemplares de la 'Metal Bible'.