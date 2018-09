«Las becas y los premios incentivan porque te propones metas a ti mismo» Pablo Gil, junto al Monumento al Maestro, en la Plaza de la Inmaculada / Antonio Quintero Pablo Gil es el único palentino entre los diecisiete galardonados con el Premio Extraordinario de Bachillerato de Castilla y León BÁRBARA RODRÍGUEZ Palencia Lunes, 17 septiembre 2018, 20:28

Pablo Gil González puede presumir de ser el único palentino en lograr el Premio Extraordinario de Bachillerato de Castilla y León del curso 2017-2018, que cursó en el instituto Trinidad Arroyo. Este mes se ha marchado a Madrid para estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica.

–Además de un certificado, en el premio hay una asignación económica de 1.000 euros. ¿A qué lo va a destinar?

–Voy a tener muchos gastos al ir a vivir a Madrid, porque no es una ciudad barata, así que es buena inversión.

–Tiene unas notas increíbles. ¿Se considera un cerebrito o una ratilla de biblioteca?

–Sinceramente, a la biblioteca solo he ido para estudiar selectividad porque es dedicarle muchas horas y concentrar el estudio en una única semana. También he ido durante el año a hacer algún trabajo en grupo, pero poco más. Y en realidad sí que estudio, pero no me da la sensación de que estudie tantas horas como puede parecer, aunque para algunas asignaturas dedico mucho tiempo, sobre todo las de memorizar, es decir literatura, historia, filosofía...

–¿Cuántas horas dedicaba a estudiar, a hacer trabajos o tareas? ¿Está a favor de ese modelo de enseñanza?

–En general, en el instituto dedicas muchas horas a trabajos grupales e individuales, a hacer deberes que deberías hacer, pero muchas veces no haces porque no está muy controlado y depende más de la voluntad de cada uno. Estoy a favor de los deberes y los trabajos porque al final es un añadido para llevar las cosas al día y también una manera de ejercitar y activar la cabeza.

–¿Sacar unas notas de lujo está reñido con la diversión y el entretenimiento?

–No necesariamente, yo no es que salga muchísimo, pero salgo y me se divertir, no estoy todo el día estudiando, ni mucho menos. Se puede pensar que sacar buenas notas es estudiar todo el día, pero con aprovechar el tiempo y organizarte un poco, creo que hay tiempo para todo.

–¿Y con la vida normal de un joven de 18 años?

–Llevo una vida totalmente normal porque soy un chico normal, estudioso pero normal, y aunque no me gustan los videojuegos, sí tengo Instagram, redes sociales, uso YouTube, tengo el carné de conducir, y vivo un buen verano entre mis pueblos Astudillo y Frómista, donde hago cosas típicas de pueblo...

–¿Cuál es la clave de sus notas?

–Que te interese lo que haces e intentar hacerlo bien. Hay que trabajar pero si te esfuerzas y hay interés, toda materia se puede hacer fácil.

Nivel de la investigación

–Parece que ahora cada vez hay más modalidades de Bachillerato y que el convencional no es suficiente aval académico...

–Bueno, en el Bachillerato normal está todo el mundo y es un Bachillerato completo, y la peculiaridad del Internacional y de Investigación es que hay un grupo reducido de unas 40-50 personas en todo Palencia. Luego igual es más positivo o puede que quede mejor poner en un papel que has hecho un Bachillerato así como este pero no creo que sea diferente. Además, el de investigación creo que no es para nada más difícil, ni que hay muchas diferencias con el convencional, quizás alguna materia en la que hay que aplicarse un poco más, más trabajos, y sobre todo, hacer un proyecto final que lleva mucho tiempo.

–¿Qué opina de la selectividad actual o EBAU?

–No me ha gustado, no por la idea de hacer un examen final a final de curso, que tampoco es que me guste haberlo preparado una semana antes. Pero no me gusta porque creo que debería ser igual en toda España. Si optamos todos a las mismas universidades y con las mismas notas de corte, el examen debería ser el mismo y estar normalizado para todas las comunidades por igual, ser idéntico y realizarse en las mismas fechas. En cuanto al planteamiento, creo que está mal planteado el cambio de exámenes a la modalidad de los estándares, esos temas cortos o epígrafes, porque creo que no es la buena forma de hilar o comprender bien el temario, así solo tocas cosas asiladas. Me fue más ameno estudiar las asignaturas de ciencias. Memorizar no me gusta, y aunque se nos obliga a ello, creo que no es buena forma de aprender.

–¿Las becas y los premios son incentivos para mejorar?

–Sí, incentivan porque te propones metas a ti mismo, porque tienes una recompensa, por así decirlo. Pero también creo que hay pocas, que faltan incentivos. Si hay, por ejemplo, un único Premio Extraordinario en toda Palencia, piensas que es algo imposible de conseguir. Yo, de hecho, no me lo esperaba, tuve suerte en el examen.

–¿Se motiva bien a los estudiantes desde los centros educativos?

–Uf, creo que se les asusta más que motivarles. Se podría motivar mucho más, creo que se mete presión, se quieren hacer las cosas deprisa. Estás mas centrado en que tienes muchas cosas que hacer, con tensión por terminar, que por motivación por hacer tal cosa porque me interesa, porque me va a servir.

–Pocos jóvenes se quedan en Palencia a estudiar por la limitación de carreras. ¿Qué le parece la oferta del campus? ¿Favorece la fuga de cerebros?

–Reducida, claro. Tiene las carreras de Agrarias, y luego Magisterio y Enfermería, que ninguna pertenece a mi rama de ciencias puras. Al final Palencia tiene campo, bosque, monte, y las carreras que hay son acorde a eso. Hay ramas que no tienen ninguna oportunidad aquí, así que sí, la cantidad reducida favorece la fuga de cerebros a ciudades como Valladolid, donde se amplia el abanico, y otras ciudades de la comunidad y de fuera, como es mi caso.

–¿Cree que Palencia, una vez se termina la carrera universitaria, es atractiva para venir a trabajar?

–A mí Palencia me gusta mucho, para vivir es una ciudad cómoda, tranquila, no hay mucha gente. Pero yo, que voy a estudiar una ingeniería, no sé si aquí voy a encontrar una empresa donde trabajar, es muy complicado.

–¿Qué le parece el mercado laboral en general?

–Creo que falta trabajo, en casi todas las profesiones además. Muchas gente tiene que irse al extranjero si no es para quedarse, es para una larga temporada. La verdad es que no estoy muy puesto porque todavía lo veo lejos, así que igual las cosas han mejorado para entonces.

–¿Cómo ve su futuro?

–Mi futuro más cercano es la universidad. Y no he estado muy seguro de la elección así que lo mismo me encanta y me quedo, o me cambio a tiempo a otra. Después haré un máster complementario probablemente, no sé, pero lo único que tengo claro es que, o me sale la oportunidad de mi vida, o mi idea no es ponerme a trabajar inmediatamente al terminar de estudiar. Me gustaría seguir formándome o aprovechar un poco para hacer voluntariado, viajar...

–Si su futuro estuviera en el extranjero. ¿Se iría?

–Sí, sin dudarlo, aunque lo miraré detalladamente al terminar.