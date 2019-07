Menos basura bajo el agua del río Carrión

Los jóvenes que limpian el Carrión armados con ganchos e imanes encontraron la colaboración de hasta una veintena de personas, que les ayudaron a sacar del río los objetos más pesados, esos que estos escolares de 14 y 15 años eran incapaces de retirar por su elevado peso.

Un banco, un carro de la compra, una valla de obra y un 'aparcabicis' fueron los elementos más pesados que dejaron de formar parte del ecosistema, en la que el llamamiento por redes sociales de Rubén y David, que así se llaman estos dos jóvenes, encontró la respuesta de decenas de personas dispuestas a aportar su granito de arena para que el cauce y la orilla dejen de estar atestados de chatarra y basura.

Una veintena de personas retiraron del cauce una valla, un carro y varios objetos

Ahora que ha llegado el verano y que estos dos jóvenes han encontrado un descanso en el instituto, tienen más tiempo para poder limpiar el río. No obstante, Rubén asegura que el ritmo de limpieza tiene que ser muy alto para poder recoger todo lo que se ensucia. «La gente no está concienciada de que el río no es un basurero. Estamos intentando ir más días para avanzar más, pero es muy difícil que limpiemos a un ritmo más alto del que la gente ensucia», reconoce Rubén, que ha emprendido una particular batalla contra la basura en el río en el que pesca junto a su amigo y compañero David.

Varias personas intentan sacar ayer sin éxito una gran placa metálica.

Aparte de las piezas de grandes dimensiones, unos 20 sacos de basura fueron retirados en la mañana de este domingo del río entre el Puentecillas y el Puente Mayor. Pero hubo un enorme objeto que se resistió a salir: una placa metálica que resultó imposible sacar por su elevado peso. La placa sigue en el Carrión, como cientos de objetos que un día alguien tiró al cauce sin reparar que ese acto ensuciaría un espacio de todos. Ahora, ese espacio de todos es limpiado por unos pocos que ayer lograron que hubiera menos basura bajo el agua.