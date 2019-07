Barruelo protesta de nuevo para recuperar las guardias médicas nocturnas perdidas hace un año Cabeza de la manifestación, hoy en Barruelo. / Nuria Estalayo El alcalde enviará una carta a la nueva consejera de Sanidad para que se desplace al norte de Palencia para conocer las necesidades y demandas NURIA ESTALAYO Barruelo de Santullán Sábado, 20 julio 2019, 17:59

«No nos rendiremos», «las guardias médicas ya». Entre reclamaciones, canciones mineras, cruces blancas, lazos verdes y pancartas los vecinos de Barruelo han vuelto a concentrarse este sábado y también desfilar para reclamar lo que perdieron hace un año. Se han cumplido doce meses de protestas y los barruelanos no están dispuestos a tirar la toalla. De este modo, cientos de personas se han agrupado en las inmediaciones del centro sanitario para unirse a la demanda de que regresen los médicos de guardia en la noche. A este aniversario se han sumado a la población residente los veraneantes, además de vecinos de otras localidades cercanas.

En lugar de permanecer parados junto al consultorio médico, tuvo lugar un recorrido por la localidad, desfilando por la arteria principal hasta llegar a la plaza del ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto. Yolanda Alonso, portavoz de la Plataforma para la Recuperación de las Guardias Médicas, fue la encargada de leer el escrito desde uno de los balcones de la Casa Consistorial. La concentración estuvo apoyada, asimismo, por el nuevo alcalde de Barruelo, Cristian Delgado, anterior portavoz de la Plataforma; y por Jesús Mediavilla, alcalde de Brañosera, municipio igualmente afectado por la restricción del servicio médico.

En el manifiesto, la portavoz de la Plataforma de salud recordó que fue el 17 de julio cuando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, dirigida por Sáez Aguado, anunció la retirada de las guardias nocturnas en Barruelo por un periodo de dos meses. Sin embargo, trascurrido más de un año desde aquel anuncio aún no se han restituido.

«La valentía de las personas de Barruelo de Santullán, sus pedanías, Brañosera, entidades locales, y sobre todo, el tesón de las personas afectadas por esta medida ha hecho que sábado tras sábado, no caigamos en el desánimo», leyó Alonso, quien subrayó que en esta comarca norteña están «dispuestos a pelear el tiempo que haga falta, pero hoy, un año después queremos volver a decir 'basta ya'».

«Basta de que nos traten como a ciudadanos de tercera, basta de que nos roben nuestros servicios, basta de no escucharnos, porque si algo tenemos muy claro, es que no nos vamos a callar», continuó Alonso, enfatizando que todos unidos seguirán luchando para recuperar las guardias porque es un «servicio fundamental, el derecho a la salud, que no vamos a permitir que nos arrebaten». Del mismo modo, tuvo unas palabras para la nueva consejera de sanidad, reclamándole que se ponga a trabajar de inmediato para que «nos devuelva nuestro médico de urgencias», además de lanzarle una invitación para visitar el municipio y para el diálogo.

La portavoz de la plataforma en su encuentro con los medios resaltó que no cederán en su empeño y reprochó a la Junta por las promesas incumplidas. «Barruelo no se va a rendir, nos prometieron que serían dos meses y ya llevamos un año, pero no pararemos hasta que lo tengamos». También, quiso recordar la situación de la Montaña Palentina donde hay problemas de comunicación y de trasporte, y «nosotros estamos a 115 kilómetros del hospital».

Por su parte, el regidor de Barruelo informó de que el próximo lunes enviará una carta a la nueva consejera de Sanidad, Verónica Casado, para invitarle a desplazarse hasta Barruelo. «Queremos que la reunión sea aquí, sobre el terreno para que lo conozca y vea como estamos, tenemos los medios materiales, pero nos faltan los humanos», expuso Delgado, agregando que es una situación que se ha prolongado mucho tiempo y que nadie ha estado dispuesto a presentar una solución sobre la mesa. Además, afirmó, que ahora como alcalde seguirá apoyando todas las medidas de presión que se lleven a cabo.