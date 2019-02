El barrio de San Pablo de Palencia lamenta el mal estado general del asfaltado de las calles

Como barrio céntrico, y a pesar de ser uno de los más antiguos de la ciudad, San Pablo y Santa Marina, es una de las zonas que históricamente han estado mejor conservadas de la ciudad. De hechos, sus mismos representantes vecinales reconocen que las necesidades del barrio no son tan acuciantes como las de otros distritos de la capital palentina. El estado general de las aceras es bueno, se han renovado colectores y los graves problemas de canalizaciones que se vivían hace algunos años en manzanas como las de las Casas de la Banca, especialmente en la calle Arenal, o en la avenida de Castilla se han ido solucionando paulatinamente.

Sin embargo, estas circunstancias no quieren reflejar que San Pablo y Santa Marina no presenten necesidades y demandas como el resto de los barrios de la ciudad. Al tratarse de un espacio céntrico tiene que soportar un volumen de tráfico mucho más elevado que otras zonas de la capital. Por las calles de San Pablo discurren algunas de estas vías longitudinales que permiten circular de norte a sur, con lo que el volumen de vehículos es muy elevado. Asimismo, acumula servicios administrativos, como el Instituto de la Seguridad Social o las oficinas del Ecyl y está también muy próximo a centros deportivos como el Pabellón municipal o las piscinas de Eras de Santa Marina.

Se trata de espacios muy utilizados, con lo que, al volumen natural del tráfico, se suma también el de los vehículos que se acercan a estos servicios públicos. Al final, todos estos elementos se traducen en una sobreexplotación de las calles que ha dado lugar a una de las principales reclamaciones de los vecinos: el mal estado generalizado del asfalto. «Hay calles que están en muy malas condiciones y otras que no hace muchos años que se arreglaron comienzan ya a estar hundidas o con baches. Sería necesario que se reforzase el plan de asfaltados en el barrio, porque tenemos un problema», explica el vocal de la junta directiva de la Asociación de Vecinos de San Pablo Sergio de los Bueis.

Por su parte, la presidenta, Rebeca Pérez añade la preocupación por la falta de aparcamientos en el barrio, que se está agudizando en los últimos años. «Parecía que con el aparcamiento de la estación se iba a resolver parte del problema, pero no es así. Aunque es muy grande, se llena y los coches vienen a buscar aparcamiento al barrio. Después, están los que vienen al INSS o al Ecyl, y si los vecinos ya no encuentran huecos, últimamente es imposible... Y no digamos a la hora de entrada y salida de los colegios, porque tenemos dos centro muy grandes en el barrio. Las plazas y aceras cercanas se llenan y no pueden pasar ni los peatones», explica la presidenta, quien, a su vez, lamenta que en algunas calles se hayan perdido plazas de aparcamiento tras las últimas reformas.

«No vemos mal que arreglen las aceras que están mal. Es lógico, pero sabiendo los problemas de aparcamiento, no deberían hacer proyectos que supongan ensancharlas y que perdamos más plazas, como ha pasado en la calle de Las Monjas, por ejemplo. Han quitado varias, se reservan espacios para motos, los vados, las de minusválidos... Es imposible aparcar», recalca, mientras recoge sus palabras la exdirigente vecinal y ahora concejal del PSOE, Rosario García. «Hemos llegado a pensar que la única solución sería que se extendiera la Zona Azul a todo el barrio», asegura.

Los vecinos también se encuentran en estos momentos preocupados por un posible retraso en la ejecución de la reforma del parque de Los Jardinillos. «El Ayuntamiento no nos ha informado últimamente de cómo va este proyecto y nos preocupa. Vemos que no se aprueba el presupuesto y que esto puede condicionar. Esperemos que no sea así, porque la reforma es muy necesaria. Nos gustaría que el equipo de gobierno nos explicara cómo están las cosas y cuáles son los plazos previstos», apunta Sergio de los Bueis.

Esta reforma es fundamental para que el barrio de San Pablo pueda disponer de un espacio amplio como parque infantil, dado que el actual de Los Jardinillos es demasiado pequeño y cada vez está más deteriorado. En cuanto a los juegos infantiles de las Huertas del Obispo, desde la asociación se explica que en verano solo pueden utilizarse al anochecer, debido al calor sofocante y en invierno prácticamente nada, debido al frío de la zona. «Como es un barrio antiguo no hay muchos espacios libres, por eso es tan importante que Los Jardinillos se reformen de una vez, para que inviten a su uso, porque ahora está totalmente abandonado», explica la presidenta de la Asociación de Vecinos de San Pablo.

Rebeca Pérez hace un llamamiento también al Ayuntamiento para que mejore la iluminación en las calles del barrio. «Sabemos que es un problema recurrente en la ciudad, pero la verdad es que el barrio está muy oscuro y al atardecer hay zonas que dan miedo, que no ofrecen seguridad por falta de iluminación. Uno de estos ejemplos es la plaza de Mariano Timón, en la que se ubican las oficinas del Ayuntamiento, pero que cuando cierra la Biblioteca Pública se queda prácticamente a oscuras. Los vecinos entienden que debería incrementarse el alumbrado y plantearse la posibilidad de instalar algunos elementos lúdicos que permitieran el juego de los niños, con lo que la plaza ganaría visibilidad.

Otra de las quejas se refiere a la invasión de vehículos en las plazas públicas, en especial en la de San Pablo, por lo que esperan que el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia disuada a los conductores, muchos camiones de reparto. También se muestran firmes en la negativa a que discurra por San Pablo un carril bici, dado que es una plaza muy usada por los niños durante las tardes.