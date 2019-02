El barrio de San Antonio de Palencia lamenta que La Carcavilla lleve ocho años sin reformas

El centro neurálgico de San Antonio, el parque de la Carcavilla, necesita un lavado de cara. Hace ocho años que no le quitan las legañas y al espacio verde e infantil del barrio le empieza a costar abrir el ojo. Ochos años son muchos y pasan factura, sobre todo, a las zonas infantiles del parque, que muestran un estado muy deteriorado. Por ese motivo, la asociación de vecinos lleva mucho tiempo solicitando al Ayuntamiento una reforma integral para cambiar su aspecto. «Es una obra de ciudad, no de barrio», incide la presidenta, María Ángeles Deibe, quien solicita que se amplíen los juegos para niños. «Los suelos están muy mal y creo que incumplen la ley, porque la seguridad es mínima. No gustaría que ampliaran el número de columpios. Los niños tienen que hacer cola, aunque siempre se entretienen con cualquier cosa. Además han descuidado los jardines y árboles, que no los replantan. Hay que resembrar y limpiar caminos. Pero eso veo que sucede en todos los parques y jardines de la ciudad y creo que es por falta de personal. Ya me han asegurado que no se va a hacer antes de las elecciones», prosigue.

Otra de las demandas de los residentes en San Antonio es el solar junto a la electrólisis. Ese terreno pertenece a Adif, lo que complica aún más la rehabilitación de la zona. «Los coches no deberían entrar porque hay una acera y, aún así, suben. Ahora lo han arreglado un poco, aunque, cuando llueve, se sigue inundando. Se producen charcos que entran dentro de los chalets. La solución pasa por una zona de aparcamiento. Esos vecinos lo necesitan con un espacio verde. Nos tenemos que pelear para que cedan esos terrenos al Ayuntamiento, al igual que hicieron con la pasarela y el aparcamiento», reincide Deibe, quien solicita una rehabilitación de la ribera del Carrión en la zona norte de Palencia. «Nos gustaría que se continuase el carril bici que concluye en el campo de Santa Marina», afirma la presidenta.

A la par que pide la ampliación del carril bici, los residentes en San Antonio demandan la necesidad de una pasarela al Segundo Sotillo. Un parque situado a escasos metros, pero que el propio río obliga a los viandantes a andar varios minutos. «Lo tenemos a pocos metros y tenemos que dar un rodeo muy grande para acceder a él. Ese parque se utilizaría más. Esta es una de las grandes obras que venimos reivindicando hace ocho años. Lo peor es que vienen en los programas electorales y luego no se cumplen», destaca la presidenta.

Tal vez lo más espectacular gráficamente viene con las Casas de San Antonio. Tres calles del antiguo barrio que piden a gritos una intervención ya. Son la calle San Antonio, Numancia y Fray Luis de León. «Es un problema gravísimo. Hace unos años se cayó una y tiró otra. Hay personas que aún viven ahí. Desde el Ayuntamiento nos dicen que es una propiedad privada y que todo tiene unos plazos. Se cayó una casa y los escombros estuvieron un año. Hay muchos cables de alta tensión, que están colgando de esas casas. Además, nos gustaría que se ampliara la Avenida de Asturias, porque es un cuello de botella. Tiene que primar la seguridad y el Ayuntamiento no lo está haciendo», destaca Deibe, quien incide de la insalubridad de la zona. «Hay una colonia de gatos que elimina los ratones, pero vienen a darles de comer. Tiran basura y muebles. Es un auténtico vertedero», prosigue.

Por último, las reclamaciones de los vecinos del barrio palentino se centran también en el reasfaltado de las principales vías. «Esperaremos a que se reinicie la campaña de asfaltado, porque las calles de San Antonio, Primera Universidad de España, Magisterio necesitan un lavado de imagen, además del Camino de los Hoyos», concluyó la presidenta.