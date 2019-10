90 bares exigen las cuentas o la dimisión de la junta de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia Los hosteleros participantes en la reunión del sector con el Ayuntamiento del 23 de septiembre. / M. Moras Reclaman conocer al detalle los números de la agrupación antes de 48 horas y aclaran que el problema no tiene nada que ver con el Consistorio EL NORTE Palencia Jueves, 3 octubre 2019, 19:53

Unos 90 hosteleros de Palencia han firmado un escrito en el que exigen las cuentas de la Asociación de Empresarios de Hostelería «en un plazo de 48 horas» y en el que amenazan con solicitar la dimisión de la junta directiva en el caso de que no se satisfaga su demanda.

El escrito ha sido enviado esta tarde por burofax, por lo que no llegará a la asociación hasta mañana, y el plazo fijado vencerá el domingo, cuando la oficina de la asociación permanece cerrada. No obstante, el responsable de uno de los establecimientos firmantes, Félix Teruel, del bar Metropolitan, asegura que el plazo indicado en el burofax es flexible. «Hemos exigido 48 horas a partir de que reciban el burofax, pero si nos citan en un plazo de 48 o 72 horas tampoco vamos a ser exigentes», afirmó Teruel, que explica que este escrito, al que se han sumado hosteleros de la asociación y ajenos a ella, solo reclama transparencia en la asociación y valora positivamente la gestión del Ayuntamiento. «Llevamos años demandando claridad. Hay unas cantidades bastante grandes que sabemos que han entrado en la asociación por convenios firmados con empresas cerveceras por diferentes eventos y queremos saber dónde está ese dinero», sentenció.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Luis de Miguel, asegura que su agrupación siempre ha estado abierta a mostrar las cuentas y que no entiende la razón por la que este grupo de hosteleros ha tomado esta determinación. «No es necesario montar este revuelo cuando se puede conseguir lo que piden por las líneas oficiales. ¿Qué interés puedo tener yo en ocultar las cuentas?», aseguró De Miguel, que no se explicaba a qué responde este movimiento. «No sé por qué hay esta animadversión repentina, que no había hace cinco o seis meses. Nadie ha hecho nada contra nadie», añadió.

El presidente de la asociación asegura que su labor es altruista y que esta problemática está fuera de toda lógica. «Yo no gano nada con esto. La asociación no me da ningún beneficio. Creo que una asociación es importantísima porque hace mediadora con el Ayuntamiento y la Diputación. He ido de la mano con asociados a hablar con concejales y con el alcalde y luego me encuentro con esto. No me lo merezco», recalcó De Miguel, visiblemente afectado.

Estas exigencias por parte de varios hosteleros llegan en un momento crucial para el sector. Y es que, las dos asociaciones de Palencia, la de Empresarios de Hostelería y la Asociación General de Hostelería, se encuentran inmersos en un diálogo para concretar si finalmente ambas organizaciones se fusionan con el fin de ganar fuerza en sus labores mediadoras para conseguir que Palencia se convierta en capital gastronómica.