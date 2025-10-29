La Banda de Música de Palencia suspende su actividad por la falta de director desde hace cinco años

La Banda Municipal de Música de Palencia ha tenido que suspender sus próximas actuaciones y ensayos hasta que vuelva a tener director. Por este motivo, ... un cartel en el Teatro Principal anuncia la cancelación de todas las actuaciones de la agrupación hasta nueva fecha, ya que desconocen cuándo podrán volver a contar con esta figura y ofrecer un concierto.

En el último pleno del Ayuntamiento de Palencia del pasado jueves 23, la alcaldesa explicó la situación de la Banda de Música tras una pregunta al respecto del Partido Popular. «Pese a no tener director titular, había compañeros que hacían la función de director, pero eso ya no es posible porque había unos plazos por ley que se han cumplido», señaló Miriam Andrés.

Desde que Miguel Ángel Cantera se jubiló por incapacidad en octubre de 2020, después de haber permanecido 18 meses de baja, cinco integrantes de la Banda de Música, que tenían la titulación de funcionarios (de los 20 que la conforman), se han ido alternando con la batuta en periodos de dos meses para que la agrupación continuase con ensayos y conciertos. Esto fue posible porque la plaza de director de banda de música es de funcionario A2 y los cinco que han ido ejerciendo este puesto en los últimos cinco años son funcionarios C1, que es la categoría inmediatamente inferior y se puede hacer un nombramiento para que lleven a cabo esas funciones por un periodo determinado.

Pero está estipulado por ley que no pueden realizar esa sustitución de forma obligada más de seis meses en un año u ocho meses en dos años. Y ese ha sido el caso, ya que incluso los últimos meses han ejercido de manera voluntaria. Y a la vuelta del permiso (siempre cogen días en septiembre al acumular vacaciones y festivos trabajados), han tenido que anunciar la suspensión de todas las actuaciones al continuar careciendo de director.

«Se está tramitando por el servicio de personal la petición al Ecyl para una dirección de la Banda de Música», continuó argumentando la regidora de Palencia en el último pleno. Esta tramitación se lleva a cabo en lo que se vuelve a publicar la convocatoria de oposición al puesto de director de la Banda de Música de Palencia, ya que «la tuvimos que modificar por la ley trans», continuó la alcaldesa, en referencia a que ha sido necesario corregir las bases.

Por este motivo, por el hecho de carecer de director y de nadie que ejerza sus funciones, la Banda de Música se ha visto obligada a suspender las actuaciones y también los ensayos, ya que el director es el responsable tanto de la preparación grupal como de preparar el repertorio para los conciertos.

Cada músico continúa todos los días con su trabajo individual de calentamiento, de estudio, de técnica, de estilo y de interpretación. Ellos siguen cumpliendo el horario de trabajo que determinan, algo que ya tuvieron que hacer de esta misma forma cuando se jubiló Miguel Ángel Cantera y hasta que los cinco funcionarios de la Banda de Música se turnaron como director.

La primera actuación que se ha suspendido de la Banda de Música, dentro del Otoño Cultural, ha sido la del concierto del pasado 26 de octubre. El 23 de noviembre iba a volver a subirse a las tablas del Principal por su patrona, Santa Cecilia, pero todo parece indicar que tampoco podrá hacerlo, al igual que no participará en la XII edición del Jazz Palencia Festival. El año pasado en diciembre dieron más de una docena de conciertos, comenzando el día 5 con el encendido de luces, y se desconoce si este año podrán tocar en diciembre.

Antes de la jubilación de Miguel Ángel Cantera y durante el tiempo que permaneció de baja, que ascendió a 18 meses, hubo dos directores que lideraron la agrupación. Desde marzo de 2019 hasta abril de 2020 estuvo Gonzalo de la Guía, mientras que de junio a septiembre del mismo año fue Santos Gabaldón el escogido.

Desde la jubilación por enfermedad de Cantera, la agrupación palentina no ha tenido un director como tal, sino músicos que han ejercido ese cargo de forma temporal. Esto ha provocado tensiones entre los propios músicos, algo que la alcaldesa destacó en el pleno. «Esperemos que cuando sea un profesional externo y no un miembro de la Banda de Música la situación de crispación vaya mejorando, porque si no habrá que tomar otras determinaciones», aseveró.