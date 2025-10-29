El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Concierto de la Banda Municipal de Música de Palencia durante las Fiestas de San Antolín de este año. Marta Moras

La Banda de Música de Palencia suspende su actividad por la falta de director desde hace cinco años

Desde la jubilación de Miguel Ángel Cantera en 2020, se han turnado cinco músicos «pero ya no es posible porque había unos plazos por ley que se han cumplido»

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:25

La Banda Municipal de Música de Palencia ha tenido que suspender sus próximas actuaciones y ensayos hasta que vuelva a tener director. Por este motivo, ... un cartel en el Teatro Principal anuncia la cancelación de todas las actuaciones de la agrupación hasta nueva fecha, ya que desconocen cuándo podrán volver a contar con esta figura y ofrecer un concierto.

