Baltanás promocionará el vino y el queso en una feria con proyección nacional Un expositor durante la Feria del Queso y el Vino del año pasado. / Luis Antonio Curiel 23 productores de distintos puntos de España se darán cita el próximo sábado día 3 en la capital del Cerrato LUIS ANTONIO CURIEL Baltanás Lunes, 29 octubre 2018, 20:48

Baltanás ultima los preparativos para la octava Feria del Queso y el Vino que celebrará el próximo sábado y que ha sido presentada en la Diputación de Palencia por parte de la alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente, que estuvo acompañada por el diputado Urbano Alonso y la concejala Milagros Román. Una feria con clara proyección nacional al contar con la presencia de 16 queserías, 3 bodegas, 3 expositores de repostería y otro de aguardientes de varias regiones de España.

«Esta Feria es una clara apuesta por conservar la tradición existente, además de servir como reclamo para turistas y visitantes, que podrán degustar numerosos quesos y vinos de los distintos puntos de la geografía española, visitar el Museo del Cerrato Castellano o el Barrio de Bodegas, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de conjunto etnológico», ha señalado la alcaldesa, María José de la Fuente.

Uno de los actos más especiales de la Feria será la cata de quesos y vinos que se celebrará en una carpa de Alimentos de Palencia contigua a la carpa donde estarán instalados los productores, con el fin de atender a la demanda que suele haber en este tipo de actos. La cata de quesos estará dirigida por Antonio Encina, maestro quesero y director técnico de Quesos Cerrato', mientras que la enóloga Ana Isabel de los Bueis, responsable de 'Vinoval', dirigirá la cata de vinos. Un acto que estará amenizado por la Banda de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega.

Este año la cata de quesos tendrá un sabor especial al conmemorar los cincuenta años de la fundación de la fábrica de 'Quesos Cerrato', de Baltanás. Enmarcado dentro de la Feria, los más pequeños podrán disfrutar de un animado taller de cocina a cargo del Grupo Muriel. La jornada contará también con animaciones, música en directo a cargo de 'Gaitaraxia', reparto de queso y otros eventos que finalizarán con el sorteo de varias cestas con productos de los expositores y varios lotes de queso donados por gentileza del Grupo TGT, 'Todo un mundo de quesos'.

Al igual que en otras ediciones, 'Turismo Cerrato' ha coordinado la organización de la Feria organizada por el Ayuntamiento de Baltanás y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Palencia y Quesos Cerrato.

El Cerrato, tres denominaciónes de origen

Baltanás tiene una clara tradición en el sector quesero y prueba de ello es la fábrica de Quesos Cerrato, que es un referente nacional. Este año, además, se cumplen las bodas de oro de su fundación en 1968. Otro aspecto de especial interés es que el municipio pertenece a la Denominación de Origen del Arlanza. En este sentido, la comarca histórica del Cerrato cuenta en la actualidad con siete queserías y pertenece a tres denominaciones de origen (DO Arlanza, DO Cigales, DO Ribera del Duero), lo que demuestra las bondades del suelo y clima cerrateños para producir estas materias primas.

Los productores de quesos y vinos se ubicarán en una carpa cubierta en la Plaza de las Escorraladas para asegurar el confort ante cualquier inclemencia meteorológica. Los organizadores prevén un éxito de participación como en las ediciones pasadas.

Horario de la feria

- 12:00 Horas: Inauguración Oficial de la Feria.

- 13:00 Horas: Cata de Quesos y Vino con música en directo.

- 17:30 Horas: Taller Infantil de Cocina.

- 19:00 Horas: Reparto de Queso.

- 20:00 Horas: Sorteo de Cestas de los Productos de la Feria.

- Exposiciones Barrio de Bodegas en el Museo del Cerrato Castellano y Tapas VIII Feria del Queso y el Vino en los establecimientos hosteleros de Baltanás.