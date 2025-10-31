Baltanás mejora el entorno de la campera de San Gregorio

Luis Antonio Curiel Palencia Viernes, 31 de octubre 2025, 17:53 Comenta Compartir

Decía el poeta José Martí que 'hay tres cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro'. Los alumnos de los distintos cursos del colegio San Pedro de Baltanás ya han hecho uno de esas cosas, plantar un árbol. Y lo han hecho en una jornada didáctica, unidos a la colaboración de sus profesores, familias, vecinos y empleados municipales en un entorno tan especial como la Campera de San Gregorio.

Dentro del programa 'A Huebra' de la Diputación de Palencia, los escolares se han volcado con la plantación de medio centenar de almendros que permitirán dar sombra cada nueve de mayo con motivo de la festividad y romería en honor a San Gregorio. El almendro es un árbol resistente y que se adapta bien al terreno, por lo que el Ayuntamiento de Baltanás ha elegido esta especie para repoblar la zona de la ermita. Además, el espacio se ha embellecido con la instalación de nuevas mesas y bancos, mejorando los entornos de un lugar muy especial para los baltanasiegos.

Los propios alumnos y sus familias se implicaron de un modo especial en la plantación de los árboles. Los empleados municipales prepararon previamente los hoyos, con el fin de facilitar la labor. De este modo, los alumnos se encargaron de plantar los árboles, rellenar los hoyos con tierra y hacer los primeros riegos. También conocieron un poco más sobre los almendros, la historia de la ermita y del entorno de la campera. «Consideramos que este tipo de actos son esenciales para nuestros alumnos, que aprenden a conservar el entorno y cuidar de los espacios públicos. Su implicación y la de sus familias ha sido muy positiva, pues hacemos que toda la comunidad educativa apoye estas iniciativas sociales», comentó Rosa Esteban Nieto, una de las profesoras del San Pedro, que también mostró su agradecimiento al Ayuntamiento de Baltanás por contar con el colegio para llevar a cabo esta iniciativa. La jornada finalizó con un almuerzo compartido por gentileza del ayuntamiento de este municipio de Palencia.

En el año 2013 los baltanasiegos se volcaron con diversas actuaciones en la Ermita de San Gregorio, donde se procedió a una rehabilitación integral del templo y una mejora de los entornos. La implicación de los baltanasiegos fue ejemplar. Desde entonces, se han llevado a cabo otras actuaciones dentro del programa 'A Huebra', con la mejora del atrio de la Ermita de Nuestra Señora de Revilla o los entornos del Barrio de Bodegas. «Estamos muy agradecidos con la colaboración de los baltanasiegos por su constante participación y vinculación con el pueblo. Gracias a su apoyo, especialmente de todo el Colegio, podemos disfrutar de espacios mejorados como la Campera de la Ermita de San Gregorio», destacó María José de la Fuente, alcaldesa de la localidad

Un lugar con tradición

La Ermita de San Gregorio Nacianceno cuenta con una importante tradición en Baltanás y su comarca. Cada nueve de mayo, numerosos romeros llegados de distintos pueblos del Cerrato disfrutan de un día festivo para honrar la memoria de su Patrono, renovando de esta manera su 'voto de villa', como se viene haciendo ininterrumpidamente desde 1629. Los actos comienzan con una rogativa que está amenizada por los dulzaineros de la tierra y por ese marcado agradecimiento a Dios que, por intercesión de la Virgen de Revilla y San Gregorio Nacianceno, libró al pueblo de Baltanás de la plaga de langosta que asolaba sus campos. Es un día de honda tradición, con la celebración de la romería, la Eucaristía, las danzas de la tierra, el reparto de aceitunas, queso y vino, los paseos en burro o la música tradicional. Ahora este espacio se ha visto mejorado con la plantación de almendros y la colocación de nuevas mesas y bancos que permitirán disfrutar a vecinos y visitantes de este entorno natural.