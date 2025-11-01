Baltanás ensalza los sabores del queso y del vino en una feria multitudinaria Treinta y dos expositores de varias regiones de España se dieron cita en la capital del Cerrato y mostraron su satisfacción por el volumen de ventas

Luis Antonio Curiel Palencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:41

'Con pan y vino se anda el camino y más ligero si va acompañado de un buen queso'. Algo así sintieron este sábado en Baltanás, que ha celebrado su XIV Feria del Queso y el Vino de manera multitudinaria, a pesar de la jornada lluviosa y la coincidencia de la fiesta de Todos los Santos. Una jornada de promoción de estos productos tan ligados a la alimentación de España. La Feria se celebró en el nuevo Centro Cultural Polivalente y en la carpa anexa y congregó a numeroso público desde primeras horas del día, por lo que esta cita apunta a convertirse en un referente en el calendario nacional de ferias gastronómicas. De hecho, Baltanás contó con la presencia de treinta y dos expositores, numerosas queserías, varias bodegas de vino pertenecientes a las Denominaciones de Origen Arlanza y Denominación de Origen de Castilla y León, varios expositores de repostería y encurtidos, además de ADRI Cerrato Palentino, que ofreció una amplia información de la comarca y contó con una urna solidaria a favor de la Asociación de 'Corea de Huntington', de Castilla y León. El interés por un programa de actos centrado en los Quesos del Cerrato y los vinos de la Denominación de Origen Arlanza -a la que pertenece Baltanás-, así como la calidad de los productos, atrajeron a centenares de visitantes y turistas de varias provincias de Castilla y León, incluyendo a numerosos cerrateños. La coincidencia de la Feria con la fiesta de Todos los Santos permitió que numerosas personas se acercaran a la capital del Cerrato durante la jornada festiva.

Las bodegas participantes pertenecen a las Denominaciones de Origen Arlanza, así como vino de autor elaborado en Alba de Cerrato. Los asistentes también pudieron degustar y adquirir distintos quesos de la comarca cerrateña -entre los que se encontraban los de Baltanás-, palentinos y de otros puntos de Castilla y León, cántabros (Picón Bejes-Tresviso), gallegos, extremeños, asturianos y castellano-manchegos, entre otras cremas y variedades. La feria contó con otros productos agroalimentarios relacionados con la panadería y repostería, además de encurtidos y otros embutidos.

Al finalizar la jornada, los productores se mostraron muy satisfechos con el elevado volumen de ventas y la gran acogida e interés del numeroso público que acudió durante todo el día a los puestos. «Baltanás es un pueblo referente en este tipo de Ferias y la respuesta siempre es muy positiva. Felicitamos a la organización por centrar la Feria en los productos estrella de la misma, como el queso, el vino y derivados, lo que harán que se convierta en un referente nacional», señalaron la mayoría de los productores. Este hecho augura una clara proyección nacional a la feria que va creciendo cada año con la presencia de numerosos productores de las distintas regiones de España.

La inauguración de la feria sirvió como reclamo para destacar el papel histórico que ha desempeñado el queso y el vino en la vida de los españoles, además de servir de homenaje a Quesos Cerrato, asentada en Baltanás desde 1968, siendo actualmente la mayor cooperativa quesera de España y la tercera mayor industria de Castilla y León. «Hoy es un día de fiesta que queremos disfrutar en torno a la gastronomía, la cultura y el arte, destacando de manera especial el queso y el vino como productos muy nuestros. Baltanás cuenta con una importante tradición quesera y forma parte de la Denominación de Origen Arlanza, por lo que es fundamental apostar por estos productos como motor de desarrollo de nuestro pueblo y su comarca», destacó María José de la Fuente, alcaldesa de Baltanás. El acto de inauguración congregó a numerosas autoridades y vecinos, que brindaron por el éxito y el futuro de esta feria.

Baltanás vivió una jornada festiva en torno al queso y al vino, en un ambiente multitudinario que sirvió como promoción de estos productos y de la propia gastronomía, cultura y arte cerrateños.

Cata de quesos y vinos amenizada con música

Con el fin de atender la demanda de ediciones anteriores, la organización apostó por la cata de distintos quesos y vinos, que este año también estuvo amenizada con la música en directo de la Banda de Música Comarcal de la Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega dirigida por Miguel Ángel Bello Sendino. La cata de quesos estuvo dirigida por Antonio Torres, maestro quesero de Quesos Cerrato, mientras que los vinos fueron presentados por el sumiller palentino Justo de Pablos, que ha obtenido numerosos reconocimientos por su trayectoria. Durante la cata, realizaron un recorrido histórico y sensorial por los distintos vinos y quesos de la tierra, cuyo broche de oro fue el vino de hielo 'Amantia' elaborado por la bodega 'Señorío de Valdesneros', de Torquemada. Una cata que estuvo amenizada por bandas sonoras y otras piezas musicales que hicieran las delicias de todo el público congregado. Más de cien asistentes completaron el aforo, disfrutando del vino y el queso en un ambiente musical perfecto, haciendo un auténtico maridaje para todos los sentidos.

La cata estuvo maridada con varios vinos de la Denominación de Origen Arlanza, vermú y un vino de hielo que hizo las delicias de todos los asistentes. Un maridaje que comenzó con el vino blanco 'Decorus', de Lerma; el vino rosado 'José del Amo', de Villalmanzo; los tinto de 'Carreprado', de Alba de Cerrato y 'Quinta Negredo', de Quintana del Puente y Palenzuela. Como colofón, degustaron el vermú XXXXX. Los quesos maridados fueron 'Riaño' elaborado en Carrión de los Condes; el queso 'pata de mulo' de 'La Antigua', de Villaumbrales; el queso de oveja de 'La Olmeda', de Lagunilla de la Vega; el queso '1968', de Quesos Cerrato, de Baltanás; el queso semicurado de cabra de Manuel García, de Villaviudas; el queso semicurado 'Villa de la Nava' de Fuentes de Nava. El broche de oro fue para el vermú de la Destilería 'Esteban Araujo' y el vino de hielo 'Amantia', de Torquemada con el queso azul de La Serna. Como colofón, todos los asistentes degustaron una tarta de queso gentileza de 'Tgt'.

La Feria contó con otras muchas actividades durante la jornada, desde la música hasta degustación de quesos, visitas al barrio de bodegas o reparto de flanes de queso por gentileza del Ayuntamiento de Baltanás. Los más pequeños también disfrutaron de talleres de elaboración de queso que pudieron llevarse para degustar con sus familias.

Jornada solidaria

Como antesala a la feria, el pasado viernes tuvo lugar una de las novedades de esta edición con un marcado carácter solidario a favor de la Asociación 'Corea de Huntington'. Una enfermedad que provoca un deterioro de las células nerviosas que con el paso de los años afecta a la movilidad y las capacidades mentales de los que la sufren. Por este motivo, todo lo recaudado en la cata del pasado viernes fue donado a la asociación para ayudar a los pacientes de esta patología catalogada como rara por su baja incidencia en la población.

La jornada solidaria contó con la ponencia 'Bodegas Matarromera', a cargo de su director, Javier Aladro. Seguidamente hubo un coloquio bajo el título 'Más allá del Cerrato, experiencias que inspiran', que contó con la presencia de Sara Fernández, de Puigdelfi (Tarragona), que habló sobre 'The Wine Truck' y Juan Carlos Prieto Tovar, que desde la localidad vallisoletana de Trigueros del Valle compartió la experiencia de 'Bodegas Tovar'. La jornada finalizó con la cata de Quesos del Cerrato y Vinos de la Denominación de Origen Arlanza, cuya recaudación se destinó a la Asociación 'Corea de Huntington'. Los actos se celebraron en el Centro Cultural Polivalente.