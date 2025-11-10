El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cata de produtos de la tierra en Baltanás.

Ver 31 fotos
Cata de produtos de la tierra en Baltanás. L. A. Curiel

Baltanás apuesta por la gastronomía palentina con una cata con productos de la tierra

La muestra contó con los vinos de Pagos de Negredo, de Quintana del Puente y Palenzuela, maridados con un menú local elaborado en La Zarcera de las Bodegas

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

El calendario no da respiro para los vecinos de Baltanás, que el pasado sábado celebraron su decimocuarta edición de catas de productos de la tierra ... con la degustación de varios vinos de Bodegas Pagos de Negrego, de Quintana del Puente y Palenzuela, que estuvieron maridados con distintos productos palentinos elaborados en La Zarcera de las Bodegas, mejor establecimiento enoturístico de España en los premios ACEVÍN 2023 y que cuenta con un 'Solete' de la Guía Repsol. Esta cata es el complemento a otros encuentros organizados por la Cooperativa del Campo San Millán en los que se han degustado los quesos del Cerrato, de Baltanás; las mieles del Cerrato y de la provincia; los dulces de la panadería-repostería La Consuelo de Torquemada; los vinos del Arlanza, de Bodegas Valdesneros; los panes y postres de la Panadería Gómez, de Ampudia; las cervezas Vaceum, de Venta de Baños; los dulces de La Paloma, de Baltanás; las empanadas y dulces del Horno del Cerrato, de Villamuriel de Cerrato; las cervezas Alma del Cerrato, de Torquemada; los vinos Basileo, de Herrera de Valdecañas; los vinos de Carreprado, de Alba de Cerrato; los quesos de Villaviudas y los vinos de la Bodega Remigio de Salas, en Dueñas, entre otros productos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  3. 3 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  4. 4 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  5. 5

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  6. 6

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  7. 7

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  8. 8

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  9. 9 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  10. 10

    Las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Baltanás apuesta por la gastronomía palentina con una cata con productos de la tierra