Baltanás apuesta por la gastronomía palentina con una cata con productos de la tierra

El calendario no da respiro para los vecinos de Baltanás, que el pasado sábado celebraron su decimocuarta edición de catas de productos de la tierra ... con la degustación de varios vinos de Bodegas Pagos de Negrego, de Quintana del Puente y Palenzuela, que estuvieron maridados con distintos productos palentinos elaborados en La Zarcera de las Bodegas, mejor establecimiento enoturístico de España en los premios ACEVÍN 2023 y que cuenta con un 'Solete' de la Guía Repsol. Esta cata es el complemento a otros encuentros organizados por la Cooperativa del Campo San Millán en los que se han degustado los quesos del Cerrato, de Baltanás; las mieles del Cerrato y de la provincia; los dulces de la panadería-repostería La Consuelo de Torquemada; los vinos del Arlanza, de Bodegas Valdesneros; los panes y postres de la Panadería Gómez, de Ampudia; las cervezas Vaceum, de Venta de Baños; los dulces de La Paloma, de Baltanás; las empanadas y dulces del Horno del Cerrato, de Villamuriel de Cerrato; las cervezas Alma del Cerrato, de Torquemada; los vinos Basileo, de Herrera de Valdecañas; los vinos de Carreprado, de Alba de Cerrato; los quesos de Villaviudas y los vinos de la Bodega Remigio de Salas, en Dueñas, entre otros productos.

Un nutrido grupo de cooperativistas y simpatizantes de Baltanás y Cevico Navero disfrutaron de la XIV Cata de Vinos gracias a la colaboración de la bodega cerrateña. Degustaron distintos tipos de vinos, comenzando con un rosado, que ofreció unos aromas y sabores únicos; seguido de un crianza que sorprendió a los asistentes, que continuaron la cata con un vino blanco y finalizaron con un tinto que ha cosechado importantes premios. Estos vinos pertenecen a Bodegas Pagos de Negredo, de Palenzuela y Quintana del Puente, y forman parte de la Denominación de Origen Arlanza. La pasión por el vino de Jaime Primo y todos los que trabajan en la bodega son reflejo del trabajo bien hecho que ha llevado a esta sociedad a cosechar importantes reconocimientos internacionales. Los cooperativistas pudieron percibir los colores, aromas y texturas de los caldos cerrateños, además de realizar diversas preguntas relacionadas con los vinos, el maridaje y la enología.

«Estos actos son fundamentales para dar a conocer nuestros productos y para compartir esos momentos de encuentro que resultan imprescindibles para la vida. Agradezco a la cooperativa su invitación para este acto y espero que podamos organizar otros encuentros durante el año», destacó Jaime Primo, responsable de la Bodega Pagos de Negredo.

Un acto que estuvo maridado con varios platos con sello palentino elaborados en el centro enoturístico de La Zarcera de las Bodegas, que regentan Patxi Garrido y Julia López. De este modo, la capital del Cerrato se convirtió en la cuna de los sabores y aromas palentinos, con platos sabrosos como el salchichón de caballo de Villarramiel, el chorizo de Cantimpalos, el queso de Villerías curado en la bodega de La Zarcera, la sopa de setas, la ensalada templada de bacalao; la lasaña crujiente y la compota de manzana con migas garrapiñadas. Un placer para los sentidos que hizo las delicias del público congregado, que disfrutó de una jornada gastronómica en el mejor Centro Enoturístico de España de 2022, que cuenta también con un 'Solete' de la Guía Repsol.

Una jornada memorable en la que se conjugaron la magia del vino con los mejores platos, haciendo una velada memorable. Desde la junta directiva de la cooperativa, agradecieron la colaboración de Jaime Primo, Patxi Garrido y Julia López, a los que obsequiaron a con varios detalles conmemorativos del Cerrato. «Catas como las que hemos celebrado nos ayudan a valorar más nuestros productos, a sacarlos ese valor añadido que marca la diferencia. La cata de vinos acompañada de un exquisito menú nos ha sorprendido por todo lo que hemos aprendido y por la extraordinaria calidad de los productos que tenemos en Palencia. Ha sido todo un éxito, por lo que seguiremos apostando por este tipo de iniciativas que contribuyen a dinamizar el mundo rural y que nos permiten valorar nuestros productos», señaló María José Valdés, representante de la Cooperativa del Campo de Baltanás San Millán.