El Ayuntamiento de Palencia reclama un acelerador de radioterapia a la Junta

Largo turno de mociones en el un pleno del Ayuntamiento de Palencia en el que los puntos del orden del día apenas si tuvieron alguna importancia, más allá de dar el visto bueno formal a la reestructuración de funciones entre los miembros del equipo de gobierno, del PP, con la incorporación de la edil Ana Rosa García Benito, que ha sustituido al fallecido David Vázquez.

Uno de los debates más intensos se desarrolló en torno a la moción del PSOE destinada a que el Ayuntamiento de Palencia inste a la Junta a dotar con urgencia al Complejo Hospitalario de la ciudad de un acelerador lineal de partículas para poder ofrecer los tratamientos de radioterapia a los enfermos de cáncer, sin necesidad de que tengan que trasladarse a Burgos o Valladolid.

Y aunque el debate fue intenso y con cruces de acusaciones, finalmente, todos los grupos políticos, incluido el PP, a pesar de que sea este mismo partido el que gobierno en la administración autonómica, apoyaron la propuesta socialista, aunque el portavoz popular, Luis Ángel Pérez Sotelo, fue muy claro al señalar que su grupo no puede estar en contra de reivindicar para la ciudad de Palencia la mejora de un servicio sanitario, pero sí rechazó la exposición de motivos planteada por la portavoz socialista, Miriam Andrés, y muchas de las argumentaciones del resto de los grupos políticos de la oposición, que no dudaron en dirigir duras críticas contra la Junta y sus políticas sanitarias, acusando a los dirigentes del PP de actuar en este ámbito movidos por motivos partidistas y electoralistas, en lugar de por criterios médicos o técnicos.

El PSOE insistió en que la Junta solo atenderá la demanda de los ciudadanos de Palencia si cuenta con el respaldo de sus instituciones locales, por lo que pidió el pronunciamiento expreso del pleno. Mientras, el concejal de Ganemos, señaló que es necesario ir más allá y animar a una movilización ciudadana para que sea una auténtica presión social que fuerce a la Consejería de Sanidad a actuar.

También el ayer único concejal de Ciudadanos, Mario Simón, calificó de «vergonzoso» el tratamiento de la Junta hacia la provincia de Palencia y exigió al PP que cumpla sus promesas y dote al hospital cuanto antes del acelerador lineal de partículas.

La otra gran moción de la tarde hizo referencia a la situación de la Policía Local, ante el inminente (así se espera al haber recibido todos los apoyos políticos e institucionales) decreto que autorice la jubilación anticipada de los Policías Locales a los 59 años, como ya ocurre con otros cuerpos de seguridad.

Los socialistas, promotores también de la moción, reclamaron que se articule un proceso selectivo para cubrir las vacantes que se van a producir en la Policía Local de Palencia en cuanto se apruebe la jubilación anticipada, que según señaló el concejal Carlos Hernández pueden ascender a 30 si la medida entra en vigor a principios del próximo año.

La propuesta encontró rápido apoyo tanto de Ganemos como de Ciudadanos, pero no del equipo de gobierno del PP, pero quedó aprobada, dado que los populares gobiernan en minoría. El concejal de Personal, Juan Antonio Marcos, quiso dejar claro que el PP está a favor de cubrir todas las vacantes que surjan en la Policía Local, pero indicó que legalmente no puede dar los pasos para convocar estas oposiciones, puesto que todavía no se ha aprobado esa jubilación anticipada. «Debemos esperar», indicó Marcos, pero encontró la misma respuesta en todos los grupos de la oposición, que se vaya avanzando para que pueda agilizarse todo el proceso selectivo, mediante la creación de una oferta pública, que se convocará en el momento en el que legalmente esté permitido.

El edil de Personal indicó que no era posible, ya que no se conocían los aspectos definitivos de la jubilación anticipada, por lo que no había forma de prever necesidades, algo que rechazó la oposición.