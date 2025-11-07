El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carteles colocados la semana pasada en Canónigas por la interrupción del servicio.

El Ayuntamiento prorroga excepcionalmente el contrato del padrón para evitar el colapso

El Consistorio acuerda mantener el servicio informático de forma transitoria mientras se licita un nuevo contrato e inicia acciones judiciales contra la empresa T-Systems por el corte del acceso

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:50

Comenta

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado este viernes la prórroga excepcional y transitoria del contrato mixto de suministro y servicios con T-Systems Iberia S. A. U. para la modernización del sistema informático de Gestión Tributaria, Recaudación e Inspección. Esta medida se adopta en los mismos términos y condiciones inicialmente pactados, y solo por el tiempo estrictamente necesario hasta completar la licitación del nuevo contrato.

El Ayuntamiento de Palencia señala que la interrupción anunciada del servicio conllevaría graves daños para el correcto funcionamiento de los servicios municipales, la imposibilidad de la gestión de ingresos y del correcto cumplimiento de los servicios municipales, la imposibilidad de la gestión de ingresos y del cumplimiento por parte de los ciudadanos de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, así como la imposibilidad de cumplir las determinaciones legales respecto de la gestión del padrón municipal de habitantes.

Además, el Ayuntamiento de Palencia ha acordado iniciar las actuaciones judiciales necesarias para la defensa de los derechos e intereses del Ayuntamiento de Palencia frente a la negativa de la pasada semana de restablecer el servicio de forma inmediata.

Por último, en el área del Patronato, la Junta de Gobierno Local sirvió para dar paso al gasto plurianual, con un importe de 50.119 euros, para financiar las obligaciones derivadas del contrato del servicio de gestión de proyectos de receta de actividad físico-deportiva y social.

