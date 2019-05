Si el Ayuntamiento de Palencia no paga 25 millones a la Diputación, se verán en los tribunales Juan Cruz Vidal y Mario Simón. / Marta Moras Ciudadanos revela que la Junta de Gobierno de la Diputación rechaza la nulidad del convenio de la calle Jardines tal y como plantea el Consistorio y exige el cumplimiento en un mes JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 6 mayo 2019, 13:27

«Está claro de que no hay voluntad política de encontrar un solución. Por mucho que nos digan lo contrario, si permiten que se judicialice el conflicto es que no hay ningún tipo de voluntad política de encontrar una solución». Con esta declaración el diputado y portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Palencia, Juan Cruz Vidal, ha querido acusar a los máximos responsables del Ayuntamiento, Alfonso Polanco, y la Diputación, Ángeles Armisén, ambos del Partido Popular de no pensar en el interés de los ciudadanos, sino en su rédito político.

«Los políticos estamos para buscar soluciones a los problemas. Para pedir a los técnicos que encuentren una solución, no para generar mas problemas o para dejarlos aparcados, metidos en un cajón durante años, para solo actuar cuando no hay más remedio que acudir a los tribunales», se unió a las críticas el concejal en el Ayuntamiento de Palencia y candidato a la Alcaldía por Ciudadanos, Mario Simón.

Juan Cruz Vidal desveló durante una comparecencia ante los medios de comunicación que la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial aprobó el pasado 29 de abril, con los votos a favor del PP y del PSOE, y la oposición de Ciudadanos, rechazar la propuesta de nulidad del convenio relativo a la calle Jardines que ha planteado el Ayuntamiento de Palencia, al que le ha remitido un escrito por el que le insta a que en el plazo de un mes dé cumplimiento íntegro a este acuerdo firmado en el año 2010 o presentará un recurso contencioso administrativo para exigir el pago de los cerca de 25 millones de euros que el Consistorio debe a la Diputación en estos momentos en virtud de aquel convenio.

«Ciudadanos votó en contra porque no podemos aceptar ninguna solución que suponga hipotecar las arcas del Ayuntamiento de Palencia, por eso, hemos planteado diferentes posibilidades de solución, a las que se han negado tanto el PSOE como el PP», indicó Juan Cruz Vidal, al tiempo que Mario Simón recordó que Ciudadanos ha planteado soluciones como pagar un justiprecio por solo el terreno utilizado para ampliar la calle, con una valoración actualizada del suelo y devolución del resto de contraprestaciones a la Diputación, o un modeolo de cesión gratutita del uso, similar a la fórmula utilizada en el edificio de la Casa del Cordón para que se utilice como Museo.

Asimismo, los representantes de Ciudadanos criticaron duramente la actitud «incoherente» de los grupos políticos del PP y del PSOE, que han votado posicionamientos completamente diferentes en ambas instituciones. Juan Cruz Vidal señaló que incluso dos concejalas del Ayuntamiento de Palencia, Ángeles Armisén y Carmen Ferández Caballero, votaron como grupo político en el pleno de marzo en favor del a nulidad del convenio y solo un mes después, en la Junta de Gobierno de la Diputación, rechazaron esa propuesta de nulidad y exigieron el cumplimiento del convenio.

Juan Cruz Vidal planteó que por coherencia política, si el asunto llega finalmente a los tribunales, ni PP ni PSOE deberían permitir que concejales del Ayuntamiento de Palencia formaran parte de los grupos políticos de la Diputación. «Qué intereses van a defender, los del Ayuntamiento o los de la Diputación, si son contrapuestos en este asunto», indicó el portavoz de Ciudadanos en la institución provincial.

El dirigente de la formación naranja señaló que, según se acordó en la Junta de Gobierno de la Diputación el pasado 29 de abril, se concede al Ayuntamiento un mes, a partir de que reciba la notificación de rechazo de la nulidad del convenio, para que cumpla con los términos del acuerdo y abone los casi 25 millones de euros o se acudirá al tribunal contencioso administrativo.