El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
Intervención de los bomberos en la plaza de los Juzgados. Marta Moras

El Ayuntamiento de Palencia convoca diez plazas de bomberos

La plantilla actual cuenta con 42 efectivos y con las nuevas incorporaciones casi se cubriría casi la totalidad de los puestos de trabajo que están autorizados

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:45

Comenta

Diez plazas más. «Que pueden parecer pocas, pero para una plantilla que al máximo tendría 55, se trata de un 20%, con lo que hablamos ... de un número muy importante», explica el jefe del parque de Bomberos de Palencia, Javier Villena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Espectacular incendio de un vehículo que ha circulado en llamas por una calle de Valladolid
  2. 2 Todo lo que sabemos de la boda de Stella Banderas, que se celebrará el sábado en Valladolid
  3. 3

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  4. 4 Muere un motorista en un choque frontal con un camión en la N-122 en Sardón
  5. 5

    Suspenden un taller de terapias pseudosanitarias programado en el centro de mayores de Delicias
  6. 6

    El joven francés que fue asesinado de un navajazo tras una pelea en una discoteca
  7. 7 Investigado por un delito contra los animales el conductor del quad que mató a una vaquilla en Bolaños
  8. 8

    El jurado declara culpable de asesinato con premeditación al vallisoletano que mató a su expareja en Bruselas
  9. 9

    Un brote de salmonela en una residencia de Peñafiel deja varios ancianos ingresados
  10. 10 Castilla y León publica los domingos y festivos de apertura de comercios en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento de Palencia convoca diez plazas de bomberos

El Ayuntamiento de Palencia convoca diez plazas de bomberos