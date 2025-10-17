El Ayuntamiento de Palencia convoca diez plazas de bomberos

Diez plazas más. «Que pueden parecer pocas, pero para una plantilla que al máximo tendría 55, se trata de un 20%, con lo que hablamos ... de un número muy importante», explica el jefe del parque de Bomberos de Palencia, Javier Villena.

Porque diez plazas son las que acaba de aprobar la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital palentina para una próxima convocatoria de oposiciones al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Se tratará de un proceso por oposición libre y la diez plazas se clasificarán en la escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, en la clase de Servicio de Extinción de Incendios y pertenecientes a la categoría de Cuerpo Básico, Grupo C, Subgrupo C1. Son vacantes de la plantilla de personal funcionario y están dotadas presupuestariamente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En estos momentos, la plantilla del parque de Bomberos de Palencia cuenta con 42 efectivos, sobre una relación total de puestos de trabajo de 55. Con estos diez nuevos integrantes, se alcanzarían los 52, una cifra óptima, según explica el jefe de Bomberos, para cubrir con solvencia todas las necesidades del servicio.

«Ahora estamos muy justos. Tenemos dotaciones suficientes para todos los turnos, pero podemos vernos con problemas en cuanto haya bajas o licencias», explica Javier Villena, que pone como ejemplo la situación de este mismo verano, en el que las numerosas bajas han complicado la organización del parque de Bombreros.

«Con diez efectivos más, estaremos bastante cubiertos para afrontar posibles contingencias de bajas o licencias, pero ahora, con 42 puestos, resulta complicado, porque en cuanto tienes a unas personas con baja, todo se descuadra y no puedes tener al personal trabajando siete días a la semana, las 24 horas», explica el responsable del Servicio de Extinción de Incendios, quien, al menos, se muestra tranquilo en cuanto a las jubilaciones. «Afortunadamente, esa etapa en la que muchos de los integrantes de la plantilla tenían una edad avanzada o estaban a punto de jubilarse ya ha pasado. Ahora la plantilla es más joven y no tenemos a la vista prácticamente ninguna jubilación», indicó Villena, quien sin embargo recordó que un proceso selectivo de estas características no es inmediato y «si todo va bien y no hay retrasos, hablamos de que la incorporación efectiva no será antes de nueve meses».

La aprobación de la nueva convocatoria de bomberos, no fue el único tema de Personal que abordó la Junta de Gobierno Local. Del mismo modo, se aprobó la lista definitiva y el orden de prelación de la bolsa de empleo para arquitectos..

Asimismo, la sesión sirvió para resolver en el área de Identidad Cultural la convocatoria de subvenciones a asociaciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos y actividades culturales durante el presente ejercicio. De esta forma, el importe que asciende a un total de 5.100 euros se encuentra dividido entre las asociaciones: la A. C Etnográfica San Antonio con 300 euros para la realización de los 'Talleres de la tradición'; el Cine Club Calle Mayor con 3.000 euros destinados al 'Ciclo de cine'; otros 600 euros para la Camerata Vocal Bella Desconocida para la celebración del concierto 'Al ponerse el sol' y por último, 1.200 euros para la Asociación de Amigos de la Fundación Díaz Caneja destinados al proyecto 'La ciudad con memoria'.

También, en el área de Bienestar Social se aprobaron las resoluciones de las convocatorias de subvenciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres con una dotación económica de 20.000 euros, así como de las asociaciones juveniles con un importe de 15.000 euros.

La alcaldesa, Miriam Andrés, dio cuenta al resto de los integrantes de la Junta de Gobierno de la adenda ael convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Centro Comercial Palencia Abierto Palencia Abierta, para el desarrollo y ejecución del programa de cheques para la denominada Cuenta Consumo, con una subvención directa de 100.000 euros.