El Ayuntamiento de Palencia confía en alcanzar este verano los 88.000 bañistas del año pasado Bañistas en las piscinas del Monte. / Manuel Brágimo Hoy se abren las piscinas de San Telmo EL NORTE Palencia Sábado, 16 junio 2018, 12:23

Parecía que esta atípica primavera de tormentas no finalizaría nunca. Tanta agua ha caído que hasta los pantanos, que a principios de año registraban mínimos históricos, están ahora a punto de colocar el cartel de 'no hay billetes', que no nos cabe ni una gota más.

Sin embargo, así como tan solo hace unos pocos días de repente sorprendía una descarga heredera del diluvio universal acompañada de pedrisco, también de forma casi inesperada, el verano parece haberse colado por todos los rincones de la ciudad y las temperaturas se acercan ya sin disimulo en las horas centrales de la tarde a los 30 grados. No llegan a tanto, pero comienzan a aproximarse.

Y esta repentina subida del termómetro ha coincidido de forma casi precisa con la fecha de apertura de las piscinas de verano prevista por el Patronato Municipal de Deportes de Palencia, que fijó la jornada de ayer viernes, como primer día de baño de la temporada estival. Abrieron las instalaciones del parque del Sotillo y también las del Monte el Viejo. Y para hoy, está prevista la apertura de las piscinas públicas de San Telmo, durante muchos años gestionadas por la Diputación, pero que ahora están en manos del Ayuntamiento de Palencia, al igual que las del Monte y el Sotillo, por lo que cuentan con los mismos bonos y tarifas.

El horario diario para las tres instalaciones municipales será ininterrumpido entre las 11:15 y las 21:00 horas. El Sotillo y San Telmo se mantendrá abiertas hasta el 31 de agosto, mientras que las piscinas del Monte prolongarán la temporada de baño hasta el 9 de septiembre. Sin embargo, durante la última semana, entre el 3 de septiembre y el día 9, el cierre vespertino se adelanta hasta las 20 horas.

Así que la conjunción ayer del primer día de piscinas, más una temperatura lo suficientemente elevada como para atreverse a romper con la larga temporada de secano que suponen el otoño, el invierno y la primavera, llevó a que tanto las instalaciones del Sotillo como las del Monte presentaran durante las horas de la tarde un ambiente muy animado, con numerosos jóvenes dispuestos a refrescarse al aire libre, por primera vez desde el pasado mes de septiembre.

Un arranque esperanzador que permite al Ayuntamiento de Palencia mostrarse confiado en lograr alcanzar este verano las cifras de bañistas que se registraron el último año y que se sitúan entre las mejores de la última década. La pasada temporada estival, las tres piscinas municipales alcanzaron la cifra de 88.236 bañistas. Fueron unos datos muy destacados, que se quedaron solo por detrás del año 2016, cuando se acanzó el registro récord de 94.332 usuarios y también por debajo del de año 2015, en el que se llegó hasta los 93.459 bañistas. Ahora, todo depende de que se mantenga el buen tiempo y se dé por acabada de forma definitiva esta dura racha primaveral de tormentas.

El pasado verano, como viene siendo habitual en la capital palentina, las instalaciones del Sotillo volvieron a ser las más utilizadas por bañistas, con 48.595 usuarios. Después, se situaron las del Monte el Viejo, con 24.156 entradas, y, por último, San Telmo, con 15.485.

En la ciudad de Palencia, abre también durante el verano una cuarta piscina pública, situada en el Campo de la Juventud, pero su gestión depende directamente de la Junta de Castilla y León. Por su parte, el Ayuntamiento mantiene también abierta durante la temporada estival una de las dos piscinas climatizadas, con el fin de garantizar a los amantes de la natación y a las personas que necesitan su práctica por motivos de salud, unas instalaciones adecuadas. En esta ocasión, se ha previsto que no se cierren durante el verano las piscinas cubiertas de Campos Góticos, que funcionarán hasta el 31 de agosto, en horario de 8:00 a 21:30 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 14:00 los sábados.

El Ayuntamiento de Palencia ha destinado este año una inversión de 40.000 euros para el mantenimiento y la reparación de desperfectos en las piscinas públicas de verano.