El Ayuntamiento de Palencia adjudica la rotonda de acceso al aparcamiento del Hospital Acceso al Hospital de Palencia. / Antonio Quintero Su coste será de 395.271,32 euros y la construcción correrá a cargo de la empresa Hormigones Sierra EL NORTE Palencia Viernes, 3 mayo 2019, 14:27

La empresa Hormigones Sierra será la encargada de llevar a cabo la obra de la rotoda de acceso al Hospital de Palencia gracias a una inversión de 395.271,32 euros. La actuación se llevará a cabo en la intersección de la avenida Donantes de Sangre y el camino de Viejo de Villamuriel y el Ayuntamiento ha querido que las obras de remodelación del Puente de Hierro no coincidieran con la realización de esta mejora, que pretende regular el tráfico de entrada y salida al Hospital Río Carrión.

Tras la reforma del puente, el Ayuntamiento procederá a iniciar la construcción de la rotonda de acceso al nuevo aparcamiento. «Lo vamos a hacer en la época estival», recalcó el alcalde hace días, que insistió en la importancia de que no coincidan en el tiempo dos proyectos urbanísticos en la misma zona para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos. «El verano es una época de menor afluencia de usuarios al Hospital, por lo que hemos creído conveniente que se haga en ese momento. Además, queremos que la glorieta esté terminada cuando se cierre el aparcamiento original«, indicó Polanco, quien añadió además que el proyecto no se reduce a la simple construcción de la glorieta, sino que se ha expropiado también terreno en la zona para poder ensanchar y duplicar los carriles en la zona del Camino Viejo de Villamuriel más próxima al propio aparcamiento y al Hospital Río Carrión.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las obras de renovación del pavimento de la pasarela peatonal entre paseo de La Julia y el parque Isla dos Aguas, una actuación que tendrá un coste de 25.923 euros.