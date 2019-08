El Ayuntamiento intensifica la ofensiva contra la Diputación por el convenio de la calle Jardines Pleno del Ayuntamiento. / Antonio Quintero El Consistorio presenta nuevas argumentaciones para justificar su decisión de romper el acuerdo al entender que es nulo de pleno derecho JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Jueves, 29 agosto 2019, 00:34

Se demora de nuevo. Demasiado ya para un problema que se inició en el año 2010 con la firma del convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento para la prolongación de la calle Jardines y que debía haberse resuelto dos años después con una modificación urbanística en los terrenos de San Telmo, que son propiedad de la institución provincial.

Sin embargo, casi dos décadas después, el convenio sigue sin cerrarse, con recriminaciones cruzadas entre el Ayuntamiento y la Diputación y con la sombra de un conflicto judicial, que ya auguraron ayer algunos concejales, como la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, o el socialista Carlos Hernández, puede prolongarse otros ocho años.

Pero de momento, lo que se alarga el proceso son otros tres meses, el tiempo aprobado ayer por el Ayuntamiento de Palencia, con los votos a favor de todos los grupos municipales, menos de Ganemos, que se abstuvo, para que la Diputación puede estudiar, analizar y contestar si así lo desea, a dos nuevas argumentaciones que plantean los técnicos municipales para reforzar su tesis de que el convenio es nulo de pleno derecho y que, por lo tanto, no debe cumplirse.

La Diputación, que por este acuerdo es la administración que debe ser compensada con una mejora en la edificabilidad de sus terrenos o con un pago de 19 millones de euros por el suelo, más los intereses (cerca ya de 25 millones en total), exige que el convenio se cumpla de inmediato y ahí radica el enfrentamiento institucional, aunque los representantes políticos de ambas administraciones insistan en que la voluntad común es la de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sin embargo, toda esa voluntad de entendimiento se ahoga posteriormente ante las argumentaciones jurídicas de los técnicos tanto del Ayuntamiento como los de la Diputación. Los primeros insisten en que el convenio es nulo y los de la institución provincial en que tiene plena vigencia y debe cumplirse. El último paso lo dio ayer el Consistorio con la aprobación de un nuevo plazo de tres meses para que las partes afectadas, fundamentalmente la Diputación, puedan estudiar las nuevas causas de nulidad que se incorporan al expediente de revisión del convenio.

Hasta ahora, la Secretaría General del Ayuntamiento había establecido un criterio de nulidad de pleno derecho, que, por otra parte, la Diputación ya había comunicado que rechazaba, por lo que exigía el cumplimiento del convenio. Pero ahora, el Ayuntamiento incluye, para reforzar sus argumentos jurídicos dos nuevas justificaciones de la nulidad planteadas por la jefa del Servicio de Disciplina Urbanítica, que han sido asumidas por la Secretaría General, que se basan en que el convenio vulnera el ordenamiento jurídico y en que no se han seguido los procedimientos ordinarios en la elaboración de este tipo de expedientes.

En la argumentación del ayuntamiento figuran aspectos como que el convenio se adopta basándose en unos criterios técnicos y urbanísticos que ya no podían aplicarse porque se habían elaborado en función de un Plan General de Urbanismo que ya no estaba en vigor. Por ello, desde el Ayuntamiento se ha recalcado siempre que no puede compensar a la Diputación, según se recogía en el acuerdo con unos coeficientes de edificabilidad que, además, contradicen la normativa urbanística de Castilla y León. Asimismo, desde el Ayuntamiento se indica que en función del Plan General vigente en 2010, cuando se firmó el acuerdo, la Diputación estaba obligada a entregar a la ciudad, como propietaria de una unidad urbanísitca que se iba a desarrollar, unos sistemas viarios ya construidos, con lo que desde el Consistorio se plantea la posibilidad de que realmente no se deba nada a la Diputación por la expropiación del terreno necesario para completar la calle.

Así, una vez que se cumpla este nuevo plazo concedido a la institución provincial para que estudie las nuevas argumentaciones, el Ayuntamiento debe dar un siguiente paso que es la ratificación definitiva por el pleno anulación del convenio por tratarse de un acto jurídico nulo de pleno derecho.

Decisión futura

Tras esto, llegará el turno de la Diputación, que tendrá que decidir qué fórmula elige para defender sus intereses. Por el momento, la institución provincial ya anunció antes de las elecciones que su objetivo es reclamar el cumplimiento estricto del convenio, aunque sea a través de los tribunales de justicia.

Esto abre la posibilidad a un largo conflicto judicial entre ambas administraciones, que conllevaría un gran coste económico, especialmente para el Ayuntamiento, dado que no cuenta con un letrato propio especializado en estos aspectos jurídicos, por lo que tendría que contratarlo, con el consiguiente gasto que conlleva.

Durante el pleno, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, se mostró muy crítica con esta posibilidad de judicializar el desencuentro entre las administraciones, debido al elevado coste que puede tener para el Ayuntamiento y a la posibilidad de que si un juez decide dar la razón a las tesis de la Diputación, supondría un grave quebranto para las arcas municipales, ya que a los 19 millones iniciales habría que sumar los intereses de casi dos décadas.

Por ello, Sonia Lalanda abogó por un proceso de arbitraje o de mediación que permita acercar las posturas de ambas administraciones y no suponga ningún grave coste para ninguna de las dos partes.

También Carlos Hernández, del PSOE, expresó la inquietud de su grupo político por los problemas que puede acarrear la judicialización del proceso e hizo un llamamiento a la voluntad de los máximos dirigentes de ambas instituciones para que se alcance un acuerdo que no resulte gravoso.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, optó ayer por ausentarse del debate al considerarse parte afectada, dado que deberá ser ella la que firme las resoluciones que adopte finalmente la institución provincial, que pueden ser contrarias a los intereses del Ayuntamiento e incluso contradecir el sentido del voto de sus compañeros en la corporación municipal, que defienden la nulidad del convenio.