El Ayuntamiento impulsará la construcción de 150 pisos protegidos junto a San Telmo

El equipo de gobierno del PSOE propondrá al pleno la aprobación del planeamiento urbanístico de las parcelas de la calle Jardines en el mes de noviembre

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:35

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Lo reflejan las diferentes encuestas que se vienen realizando en los últimos meses ... y, por ello, este aspecto comienza también a colocarse entre los primeros puestos de las agenda políticas que manejan las diferentes administraciones públicas. En el recientemente presentado proyecto de presupuestos de la Junta, la inversión destinada a la construcción de viviendas de protección pública alcanzaba cifras millonarias, ya que, además del proyecto de casas en alquiler que se desarrolla en la capital, también hay importantes consignaciones para nuevas promociones en Villamuriel o Aguilar, entre otros municipios.

Te puede interesar

