El Ayuntamiento impulsará la construcción de 150 pisos protegidos junto a San Telmo

La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. Lo reflejan las diferentes encuestas que se vienen realizando en los últimos meses ... y, por ello, este aspecto comienza también a colocarse entre los primeros puestos de las agenda políticas que manejan las diferentes administraciones públicas. En el recientemente presentado proyecto de presupuestos de la Junta, la inversión destinada a la construcción de viviendas de protección pública alcanzaba cifras millonarias, ya que, además del proyecto de casas en alquiler que se desarrolla en la capital, también hay importantes consignaciones para nuevas promociones en Villamuriel o Aguilar, entre otros municipios.

Y el Ayuntamiento de Palencia no quiere tampoco quedars en fuera de juego con respecto a este nuevo problema social que ha surgido en torno a la falta de vivienda. Por ello, su próximo presupuesto, el que se elabore para 2026, incorporará una partida sustancial también en el capítulo de inversiones, en torno a 2,5 millones de euros para impulsar la urbanización de las parcelas del denominado PERI 6 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ubicado en la calle Jardines, detrás de las pistas deportivas de San Telmo.

Pero antes del presupuesto, el Ayuntamiento debe dar otro importante paso, la aprobación percisamente del desarrollo urbanístico de ese PERI 6. Se trata de un documento de planificación técnica, en el que se determina cómo se abordará esta actuación, qué espacios se reservan para vivienda, cuáles para otros posibles usos, por dónde discurrirán los viales de acceso y el resto de sistemas generales que acompañan a cualquier área residencial.

El objetivo del equipo de gobierno municipal es que ese PERI 6 se apruebe en el próximo pleno municipal del mes de noviembre. Sin este instrumento de planificación no pueden darse los siguientes pasos, necesarios para que se urbanicen las parcelas y los solares queden disponibles y acondicionados para que en ellos puedan levantarse las nuevas viviendas, que deben tener en todo caso algún tipo de protección pública, tal y como exige la normativa urbanística de Castilla y León. En la ley se establece que todo terreno del patrimonio público del suelo, si se destina a la edificación de viviendas, debe reservarse únicamente para casas de protección oficial, sin la posibilidad de que salgan a la venta para el mercado de precio libre.

Una vez que el Ayuntamiento disponga del planeamiento aprobado, para continuar adelante con el proceso, debe contar también con un presupuesto en vigor, en el que figure expresamente esa inversión. La ley obliga a los ayuntamientos a que para aprobar un proyecto de urbanización, que sería el siguiente paso, se debe contar con la preceptiva retención de crédito. Es decir, sin presupuesto, no puede avanzarse en la tramitación.

Por ello, aunque el Ayuntamiento ya ha redactado ese proyecto de urbanización que permitirá el desarrollo edificactivo del PERI 6 no lo podrá llevar al pleno para su aprobación hasta el año 2026, una vez que haya entrado en vigor el nuevo presupuesto, dada la obligación de contar con la retención de crédito tal y como marca la normativa urbanística.

Cuando se aprueble, si se van cumpliendo todos estos requisitos previos, el Ayuntamiento procederá a la licitación de las obras de ese proyecto de inversión, con el fin de adecentar la parcela y construir los sistemas generales. El objetivo es crear viales y aceras y dotar al terreno de los suministros básicos para que al final queden dispuestos cuatro solares sobre los que edificar, con una media de unas cuarenta viviendas en cada uno de ellos. Según las especificaciones del planeamiento previsto se podrán levantar finalmente en la zona 150 pisos de protección oficial.

Cuando los tres solares estén disponbibles, después de un año de obras (es el plazo que se ha fijado para la urbanización), el Ayuntamiento tendrá la opción de sacar a la venta esas parcelas, siguiendo la línea de trabajo que ha mantenido en los últimos años, en los que se han venido enajenando de forma continuada terrenos para la construcción de viviendas de protección pública. Pero también existe la posibilidad de que sea el propio Consistorio el que asuma la condición de promotor de las viviendas, una opción por la que todavía no se ha decantado el Ayuntamiento pero que sí figura entre los nuevos planteamientos de la Concejalía de Urbanismo.