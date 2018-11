El Ayuntamiento de Guardo cerrará el matadero municipal antes de fin de año Matadero de Guardo. / El Norte El alcalde asegura que el mantenimiento de la instalación no es de su competencia y generaría una competencia desleal con la iniciativa privada EL NORTE Palencia Miércoles, 21 noviembre 2018, 12:17

El Ayuntamiento de Guardo tiene previsto cerrar el matadero municipal antes de fin de año. El alcalde del municipio, Juan Jesús Blanco, aseguró ayer que el Consistorio se encargó de la gestión del matadero de forma coyuntural para no clausurar las instalaciones hace dos años, cuando acabó la licitación anterior. «Los informes de tesorería nos hacen ver que no podemos seguir prestando este servicio público porque no es nuestra obligación y porque estamos haciendo una competencia desleal a otros mataderos», explicó ayer el alcalde.

El cierre anunciado para antes de fin de año necesita ahora llevar a cabo dos procesos de desafección. «Primero tenemos que convertir el bien público en patrimonial, como si tuviéramos una cochera o un local comercial. Y luego tiene que haber una desvinculación laboral de la gente que pudiera estar trabajando ahora con el Ayuntamiento. Al desaparecer el servicio público, la relación laboral, también desaparece», explicó el alcalde.

Una vez que cese la actividad y que se cumplan los plazos legales, el Ayuntamiento tiene pensado sacar a concurso las instalaciones, «para ese destino o para otro», tal y como asegura el propio alcalde, que afirma que este servicio ha contado con una grandes inversiones municipales. «Desde el año 2009 hasta ahora nos hemos gastado unos 240.000 euros en reformas y mantenimiento de inversión para que esta actividad siguiera funcionando porque consideramos que es beneficiosa para la comarca y que queremos intentar que siga siendo posible», apuntó.

Las declaraciones del alcalde han sentado como un jarro de agua fría en Guardo, especialmente en el sector ganadero, que ve como un matadero por el que han pasado más de 15.000 cabezas de ganado en lo que va de año va a echar el cierre, obligando de esta forma a aumentar los gastos de transporte de cada pieza. «Todo el ganado que tenemos, lo matamos aquí y se sirve en las carnicerías del pueblo y de la zona norte. Aquí llegan animales de Riaño, Potes, Cervera, Cistierna de Sabero y de muchos pueblos más. Viene media provincia de León y otra media de Palencia y si esto cierra, vamos a tener muchos problemas», incide Martín Ramón, ganadero de Guardo.

El anuncio del alcalde ha encontrado rápidamente respuesta en la oposición y el PSOE pidió ayer un informe sobre la viabilidad del matadero antes de su cierre. Los socialistas arremeten contra el alcalde por «sus proclamas en defensa del empleo y su nula capacidad para mantener los que dependen directamente del Ayuntamiento», señalan en un comunicado.

Varios vecinos también han tomado partido ante esta situación y se ha convocado una concentración de protesta el próximo lunes 26 de noviembre a las 13:30 horas en la Plaza del Nuevo Ayuntamiento. Un mensaje de Whatsapp ha corrido por el municipo con un llamamiento a la participación en la protestas bajo el lema «Por el futuro de nuestro pueblo. Por el futuro del mundo rural».