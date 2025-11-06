El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Fachada del Ayuntamiento de Palencia. Marta Moras

El Ayuntamiento destinará casi 10 millones a costear el suministro eléctrico

El contrato se publica por dos años, con el objetivo de cubrir las necesidades de todas las dependencias municipales

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

Se trata de uno de los contratos estrella del Ayuntamiento de Palencia. Todos aquellos que deben ser aprobados por el pleno reciben una especial atención ... debido a su enorme cuantía económica. En este caso, algo menos de 10 millones de euros en un periodo inicial de dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  2. 2 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  3. 3

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  4. 4

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  5. 5 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Fallece un hombre en un sex shop de León
  8. 8

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  9. 9 Muere la influencer Bárbara Borges al recibir un disparo en la cabeza
  10. 10

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento destinará casi 10 millones a costear el suministro eléctrico

El Ayuntamiento destinará casi 10 millones a costear el suministro eléctrico