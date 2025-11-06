El Ayuntamiento destinará casi 10 millones a costear el suministro eléctrico

Se trata de uno de los contratos estrella del Ayuntamiento de Palencia. Todos aquellos que deben ser aprobados por el pleno reciben una especial atención ... debido a su enorme cuantía económica. En este caso, algo menos de 10 millones de euros en un periodo inicial de dos años.

Las bases de este concurso para el suministro eléctrico en las dependencias municipales pueden ya consultarse en la Plataforma de Contratación de las Administración Públicas. Las empresas interesadas en concurrir a la licitación tienen de plazo para consultar los pliegos de condiciones y presentar las ofertas hasta el 19 de diciembre.

Según el anuncio de licitación, el suministro eléctrico del Ayuntamiento de Palencia sale a concurso con un precio anual de 5.356.078 euros, por un periodo de dos años, con la posibilidad de dos prórrogas sucesivas de un año, con lo que la duración máxima se establecería en cuatro. La estimación del coste final que han elaborado los técnicos municipales es de algo más de 9,7 millones de euros. El contrato se divide en tres lotes, a los que puede concurrirse de forma independiente. Dos de los lotes corresponden al suministro de baja tensión y uno al de la alta tensión.

Este contrato se une al listado de grandes licitaciones recientes aprobadas por el Pleno municipal, como la del contrato de ayuda a domicilio, que también se contrató por más de diez millones de euros, y la del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, firmado por un plazo de diez años y cuyo presupuesto supera los 90 millones de euros.

Además, confluye la necesidad de cubrir de forma urgente esta contratación, puesto que en estos momentos, al estar prorrogado el anterior contrato, los gastos de mantenimiento del suministro eléctrico se disparan mes a mes, como también ocurre con otros servicios municipales, como el del transporte urbano, para el que también se está ultimando la redacción de los pliegos de condiciones, que, del mismo modo, tendrán que ser validados por el pleno municipal, debido a su notable importe económico.