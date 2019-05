El Ayuntamiento de Palencia denuncia la desaparición de los cisnes de Isla Dos Aguas Cisnes en Isla Dos Aguas. / Marta Moras El Consistorio asegura que el precio de la pareja joven, comprada en 2016, fue de 300 euros y que los adultos tienen un coste «mucho mayor» MARCO ALONSO Palencia Sábado, 11 mayo 2019, 09:32

Se confirmaron los presagios. El aviso de una de las vecinas que cuidaba de los cisnes del parque Isla dos Aguas de Palencia se ha corroborado y el Ayuntamiento decidió denunciar ayer la desaparición de los dos ejemplares adultos y de sus huevos. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Marcos, afirmó ayer que el coste de la pareja ascendió a 300 euros en 2016 y que su precio actual puede ser mucho mayor, ya que los pollos fueron adquiridos a una edad muy temprana y el precio de los ejemplares adultos es «mucho mayor», según recalcó el edil.

La vecina que alertó a la Policía Local de la desaparición de los animales, ocurrida en la madrugada del 30 de abril al 1 de mayo, aseguró que, debido a que los animales están muy acostumbrados a la presencia del hombre, su captor no tuvo que tener demasiados problemas para llevarse con vida estas aves del lugar en el que habitaban. «No es tan difícil que roben estos animales. La hembra nunca se mueve, no abandona los huevos y para llevarte el macho, con echarle una manta encima lo coges», afirmaba esta vecina, que no se explica cómo alguien puede ser capaz de perpetrar un acto como este.

La desaparición de las aves y de su futura pollada se produjo solo unos meses después del robo de cuatro cisnes y 34 patos en los parques de Saldaña y Herrera y del robo de medio centenar de las ocas de 'Miguelín'. El Ayuntamiento de Saldaña presentó una denuncia en la Guardia Civil y valoró los animales –un cisne y 32 patos– en 2.200 euros, mientras que el Consistorio de Herrera cuantificó su pérdida –dos patos, tres cisnes y la muerte violenta de una oca– en casi 3.000.