Solar de Barrio y Mier en el que se acumula suciedad y maleza. J. M. D.

El Ayuntamiento aclara que el solar de Barrio y Mier sigue sin licencia para edificar

Urbanismo niega demoras en la tramitación y explica que ha remitido tres requerimientos y una advertencia de caducidad al propietario para que presente de forma correcta el proyecto

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:46

No habrá obras por el momento en la calle Barrio y Mier. El solar sucio y lleno de maleza que ha despertado las críticas de ... vecinos y comerciantes de la zona no puede todavía edificarse. A pesar de las manifestaciones del propietario de la parcela, en las que aseguraba que en las próximas semanas se iniciarían los trabajos, la realidad es diferente, puesto que el Ayuntamiento de Palencia no ha concedido aún la licencia solicitada para la construcción de un edificio con tres apartamentos turísticos.

