El Ayuntamiento aclara que el solar de Barrio y Mier sigue sin licencia para edificar

No habrá obras por el momento en la calle Barrio y Mier. El solar sucio y lleno de maleza que ha despertado las críticas de ... vecinos y comerciantes de la zona no puede todavía edificarse. A pesar de las manifestaciones del propietario de la parcela, en las que aseguraba que en las próximas semanas se iniciarían los trabajos, la realidad es diferente, puesto que el Ayuntamiento de Palencia no ha concedido aún la licencia solicitada para la construcción de un edificio con tres apartamentos turísticos.

El propietario achacaba la acumulación de maleza y de basura en la parcela a la tardanza del Ayuntamiento en concederle la licencia urbanística. Sin embargo, desde la Concejalía de Urbanismo se ha aclarado que la responsabilidad de la demora es imputable únicamente al propietario, dado que no presentó correctamente la documentación del proyecto.

El dueño del solar inició el procedimiento con una solicitud en octubre de 2024, con el fin de edificar el bloque de apartamentos. Sin embargo, la documentación técnica presentada era incorrecta, por lo que se le remitió un requerimiento para que entregase las correcciones pertinentes. No hubo respuesta y se llegaron a enviar otros dos requerimientos, incluso con anuncio de caducidad si en el plazo de tres meses no se entregaba la documentación adecuada, con lo que se pondría fin definitivamente al procedimiento administrativo. La última notificación del Consistorio ante la falta de respuesta del interesado fue en el mes de julio y según ha confirmado el Ayuntamiento no se ha recibido una nueva propuesta corregida del proyecto hasta el mes de septiembre, con lo que los servicios técnicos del Consistorio se encuentran aún en fase de estudio del proyecto.

Desde el Ayuntamiento se insiste en que no se han concedido aún las licencias urbanísticas y que la responsabilidad de la demora es únicamente imputable al propietario, ante su reiterada falta de respuesta a los requerimientos que le han remitido desde el Departamento de Urbanismo.