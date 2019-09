Una avería en cuatro antenas limita la cobertura móvil en Cervera de Pisuerga Teléfono, sin cobertura en una imagen de archivo. / El Norte Numerosos vecinos, clientes de Movistar, se encuentran afectados desde el martes por la incidencia, causada por una tormenta EL NORTE Palencia Jueves, 12 septiembre 2019, 17:16

La tormenta que el pasado martes pasó por Cervera de Pisuerga ha afectado a cuatro antenas de telefonía del municipio palentino y esta incidencia ha llevado a los clientes de Movistar de la zona a perder la cobertura móvil desde ese día.

La empresa se encuentra desde la mañana del miércoles tratando de solucionar el problema, pero aún no lo ha logrado y los vecinos que se sirven de estas infraestructura -en torno al 90% de los que se residen en Cervera y alrededores- no pueden hablar por sus teléfonos móviles. «El municipio es muy extenso -cuenta hasta con 23 pedanías- por lo que no ha afectado a todos los vecinos, pero sí a un número muy alto», explica el alcalde, Jorge Ibáñez, que reconoce que este asunto se ha convertido en un problema para buena parte de sus vecinos. «No seré yo quién banalice sobre el tema porque esto está afectando a la vida diaria de muchos vecinos», afirma Ibáñez, al que esta situación no le ha influido personal, ya que su teléfono funciona con otra compañía.