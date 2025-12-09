El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una trufa negra encontrada en el Cerrato, en una imagen de archivo. IDForest

Avanzan en la marca de garantía para la trufa negra del Cerrato

La Diputación mantiene una reunión con responsables de Cetece e IDForest para impulsar la creación de una figura de protección destinada a reforzar la comercialización y prestigio de este producto

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:26

Comenta

La Diputación ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con responsables de Cetece e IDForest para impulsar la creación de una marca de garantía para ... la trufa negra del Cerrato, una figura de protección destinada a reforzar la comercialización y prestigio de este producto, uno de los ingredientes más valorados por la gastronomía internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  6. 6

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  9. 9

    La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Avanzan en la marca de garantía para la trufa negra del Cerrato

Avanzan en la marca de garantía para la trufa negra del Cerrato