Avanzan en la marca de garantía para la trufa negra del Cerrato

La Diputación ha mantenido recientemente una reunión de trabajo con responsables de Cetece e IDForest para impulsar la creación de una marca de garantía para ... la trufa negra del Cerrato, una figura de protección destinada a reforzar la comercialización y prestigio de este producto, uno de los ingredientes más valorados por la gastronomía internacional.

Durante el encuentro, se analizaron los avances técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha esta marca de calidad, así como las líneas de colaboración entre las tres entidades para apoyar al sector trufero de la provincia. Se trata de poner en valor un recurso extraordinario que diferencia a Palencia en el mapa nacional e internacional puesto que los suelos del Cerrato cuentan con una singularidad única en el mundo para la producción de Tuber melanosporum, la trufa negra de invierno.

IDForest ha presentado un estudio en el que se demuestra científicamente que la trufa negra producida en esta comarca posee unas singularidades propias que se repiten de manera constante en todas las plantaciones del Cerrato. El análisis confirma que comparten características organolépticas muy similares -aromas, matices y cualidades sensoriales- que las diferencian del resto de producciones nacionales e internacionales, reforzando así su condición de producto único y de alto valor gastronómico.

Por su parte, los representantes del Cetece incidieron en la importancia de contar con una figura de garantía que permita ordenar, certificar y dar visibilidad a un producto de alta calidad, mientras que IDForest presentó los avances científicos relacionados con el análisis de suelos y el potencial micológico del territorio, conocimientos clave para mejorar el rendimiento y la estabilidad de las plantaciones truferas.

La creación de esta marca de garantía supondría un impulso decisivo para el posicionamiento de la trufa de esta comarca, favoreciendo nuevas oportunidades económicas en el medio rural, atrayendo a consumidores especializados y consolidando la presencia del Cerrato como un enclave privilegiado para la producción de trufa negra.

La Diputación de Palencia continuará trabajando de forma coordinada con el sector para avanzar en los trámites y estudios necesarios y poner en marcha este sello de calidad que situará a la trufa negra del Cerrato en el lugar destacado que merece.