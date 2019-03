Un autobús con pasajeros choca en Villamuriel con un camión de transporte de vehículos Personal de Sacyl acude al lugar del accidente, con los pasajeros junto a los vehículos siniestrados. / Antonio Quintero El accidente del autocar de línea regular ocurrió en la rotonda de acceso al polígono industrial EL NORTE Palencia Lunes, 11 marzo 2019, 22:45

«Lo iba viendo, iba yo hablando por el móvil cuando llegamos a la rotonda y el autobús dio un fuerte frenazo por la entrada en la rotonda de un camión. Pero tras el frenazo en seco, el autobús volvió a salir de la rotonda y no pudo evitar el choque. Me he dado un golpe con el asiento de delante», relataba una pasajera de la veintena de usuarios a esa hora de la línea regular entre Dueñas, Venta de Baños, Villamuriel y Palencia, aún con un gran susto en el cuerpo.

El choque ocurrió sobre las 18:10 horas en la rotonda de acceso al polígono industrial de Villamuriel de Cerrato cuando el autobús se dirigía hacia la capital palentina.

La luna delantera chocó con la parte trasera de los dos vehículos que transportaba el camión en el remolque, impacto que provocó principalmente la rotura del cristal y de los focos del autobús. El conductor del autobús abrió las puertas para que los viajeros se bajaran, algunos de ellos lamentando los efectos del golpe.

Al lugar del suceso acudió la Guardia Civil y, aunque en un primer momento no parecía que los pasajeros requirieran atención médica, una llamada de la Guardia Civil al servicio de emergencias 112 pidió después asistencia para una mujer que al parecer tenía una herida en su boca. Una ambulancia acudió hasta el lugar del accidente, pero la pasajera rechazó su traslado a un centro sanitario. El siniestro provocó retenciones en la carretera entre Palencia y Venta de Baños.