La Audiencia de Alicante absuelve al abogado Gabriel Ruiz de un delito de injurias a funcionarios

Gabriel Ruiz, a la izquierda, con su abogado, Carlos Lamalfa. / El Norte El letrado palentino fue condenado por el Juzgado de Benidorm a una multa de 1.440 euros por unas opiniones en las que acusaba de prevaricación a jueces y fiscales RICARDO SÁNCHEZ RICO Palencia Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:22

La Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto al abogado palentino Gabriel Ruiz del delito de injurias graves a funcionarios públicos por el que había sido condenado por un juzgado de Benidorm en febrero de 2017. La jueza de esta sentencia, que es firme, entiende que se trata de acusaciones veladas ante un proceso en el que él participaba y no le fue favorable y no de insultos.

En Primera Instancia, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Benidorm condenó en febrero de 2017 al letrado palentino Gabriel Ruiz García a una multa de 1.440 euros como autor de un delito de injurias, a raíz de unas opiniones vertidas por el abogado y publicadas en la página web www.justiciaparatodos.org.

El letrado acusaba de prevaricación a jueces y fiscales que intervinieron en un procedimiento que él llevó en 2008 por un presunto delito de estafa continuada y apropiación indebida, y que finalmente fue archivado en 2014. La Fiscalía solicitaba para Gabriel Ruiz una multa de 4.320 euros o, en su defecto, seis meses de prisión.

Gabriel Ruiz, que presentó un recurso de apelación, explicó que presentó una querella contra tres personas por un delito de estafa continuada y apropiación indebida «en un tema de la construcción, por un dinero que mis clientes invirtieron para construir pisos en Benidorm y que se desvió a otra constructora para hacer otro edificio y que no apareció, al cesar los administradores. El procedimiento se fue demorando y presenté recursos y pedí pruebas, pero se acogieron al derecho a no declarar y el fiscal y el juez no hicieron ningún movimiento, decidieron archivar el caso. Recurrí a la Audiencia para que se siguiera investigando, pero al final, en 2014, se dictó un auto de sobreseimiento por falta de pruebas, y además ha prescrito, porque los hechos ocurrieron en 2003. Dejaron que prescribiera el delito», agregaba Ruiz.