Atropellada una mujer de 83 años en Batán de San Sebastián El accidente ha tenido lugar sobre las 20:40 horas y Emergencias-Sacyl ha movilizado recursos al lugar

Una mujer de 83 años ha sido este miércoles víctima de un atropello en la capital palentina.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 20:40 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió aviso del atropello de un turismo a una mujer de 83 años en la calle Batán de San Sebastián de Palencia.

El 112 informó a la Policía Local de Palencia, la Policía Nacional y Emergencias-Sacyl, que movilizó un recurso al lugar.