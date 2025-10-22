El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Atropellada una mujer de 83 años en Batán de San Sebastián

El accidente ha tenido lugar sobre las 20:40 horas y Emergencias-Sacyl ha movilizado recursos al lugar

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:11

Comenta

Una mujer de 83 años ha sido este miércoles víctima de un atropello en la capital palentina.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 20:40 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León recibió aviso del atropello de un turismo a una mujer de 83 años en la calle Batán de San Sebastián de Palencia.

El 112 informó a la Policía Local de Palencia, la Policía Nacional y Emergencias-Sacyl, que movilizó un recurso al lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  3. 3 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  4. 4

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  5. 5

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  6. 6

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  7. 7

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año
  8. 8

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  9. 9 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  10. 10 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Atropellada una mujer de 83 años en Batán de San Sebastián

Atropellada una mujer de 83 años en Batán de San Sebastián