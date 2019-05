Asumen cuatro meses de cárcel por llevarse un camión en Palencia que fue localizado en Madrid Vista general de polígono de Venta de Baños donde los acusados rajaron las lonas de tres semirremolques. / El Norte El fiscal acusaba a los cuatro hombres de un delito de hurto y otro de daño, pero dos de ellos fueron absueltos al no probarse su implicación R. S. R. Viernes, 31 mayo 2019, 08:27

J. M. B. C. y C. P. P., dos de los cuatro acusados de dos presuntos delitos de hurto y daños cometidos en dos empresas de transportes de Palencia, asumieron sendas penas de cuatro meses de prisión y multa de 720 euros después del acuedo de conformidad al que llegaron con el Ministerio Público, que pedía inicialmente para ellos una pena de 18 meses de prisión y una multa de 7.200 euros. Los otros dos acusados, A. J. I., J. y M. M. I., a los que el fiscal acusaba de los mismos delitos, fueron absueltos, al no poder probarse su implicación.

Los hechos que iban a ser juzgados en el Juzgado de lo Penal se remontan al 16 de enero de 2016, cuando, según el escrito de acusación del fiscal, los cuatro acusados, de común acuerdo, rajaron las lonas de tres semirremolques de la empresa de transportes Montelongo en el polígono industrial de Venta de Baños.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los acusados se desplazaron también a las instalaciones de Gamertrans Norte, en el polígono de Villamuriel de Cerrato, donde causaron también daños en lonas por un valor de 30.000 euros y se llevaron además un tractocamión que fue localizado con posterioridad en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.

En el apartado de responsabilidad civil, el fiscal no determina las cantidades, si bien se fijó una cuantía de unos 7.200 euros para los dos acusados que asumieron los delitos.

En principio, el Ministerio Público solicitaba para los cuatro acusados una pena global de seis años de prisión por el presunto delito de hurto y una multa de 28.800 euros por el de daños.