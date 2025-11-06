El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un guardia civil introduce en el vehículo patrulla a uno de los detenidos. El Norte

Palencia

Asume tres años de cárcel por asestar dos puñaladas a otro hombre en Vallejo de Orbó

El acusado, junto a un amigo que había comprado un coche, se reunió con el vendedor para pedirle que les devolviera el dinero por estar mal el vehículo

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:44

Comenta

Un hombre asumió el miércoles en el Juzgado de lo Penal una pena de tres años de prisión y una indemnización de 7.600 euros ... por un delito de lesiones con útil peligroso después del acuerdo al que llegó con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para él una pena de cinco años de cárcel y la misma indemnización para la víctima por un delito de homicidio en grado de tentativa.

