Asume tres años de cárcel por asestar dos puñaladas a otro hombre en Vallejo de Orbó

Un hombre asumió el miércoles en el Juzgado de lo Penal una pena de tres años de prisión y una indemnización de 7.600 euros ... por un delito de lesiones con útil peligroso después del acuerdo al que llegó con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente para él una pena de cinco años de cárcel y la misma indemnización para la víctima por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos se remontan al 25 de abril de este año, cuando el acusado, que se encuentra está en prisión, y un amigo que había comprado un coche, se reunieron en Vallejo de Orbó, en el norte de Palencia, con el vendedor para pedirle que les devolviera el dinero pagado porque el vehículo no estaba en buen estado. Tras mantener una discusión, el vendedor se intentó ir con el vehículo, pero el acusado le cerró la puerta y le asestó dos puñaladas con un objeto cortante en el hemitórax izquierdo que afectaron al pulmón, ocasionándole hemótorax y enfisema.

La víctima acudió sobre las 12:10 horas al centro de salud de Barruelo de Santullán e, inmediatamente, los trabajadores del centro de salud dieron aviso al 112, que trasladó la incidencia a la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazó instantes después una patrulla del instituto armado, interesándose los agentes por el estado de salud de la víctima y recabando toda la información posible para esclarecer lo sucedido. El hombre herido, de unos 40 años, fue trasladado posteriormente en helicóptero a un hospital de Valladolid, tuviendo que ser ingresado en la UCI con lesiones graves.

Tras una primera labor indagatoria, se obtuvo una descripción precisa de los dos autores de la agresión con arma blanca. Seguidamente, la Guardia Civil estableció un dispositivo de cierre en torno a la localidad para dar con el paradero de dos personas, desplazándose patrullas y la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC). En torno a las 15:20 horas, se consiguió localizar y detener a dos jóvenes de 20 y 24 años y nacionalidad española, que parecer viven juntos en una de las antiguas casas de los mineros después de que a uno de ellos se le quemara su casa en Vallejó de Orbó.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Cervera.