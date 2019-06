Asume dos años de cárcel por descargar y compartir 9.000 archivos pedófilos en Palencia El acusado, en el banquillo de la Audiencia. / Antonio Quintero El acusado, de 53 años, llegó a un acuerdo con el fiscal, que pedía en principio seis años por corrupción de menores y distribución de material pornográfico RICARDO S. RICO Palencia Lunes, 3 junio 2019, 14:55

Un vecino de la capital palentina, J. A. C. P., de 53 años, ha asumido este lunes una pena de dos años de prisión por un delito de corrupción de menores a través de la distribución de material pornográfico, después del acuerdo de conformidad al que llegó con el Ministerio Público, que solicitaba inicialmente una pena de seis años de cárcel y que rebajó su petición al considerar la atenuante de confesión tardía. En la vista oral celebrada en la Audiencia, J. A. C. P., que no tiene antecedentes y que colaboró con la Policía, mostrando «un claro arrepentimiento», asumió dos años de cárcel y la inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo por el mismo tiempo de la condena.

El fiscal, en su escrito de calificación provisional, sostenía que, como consecuencia de una operación policial de carácter internacional bautizada como Trojan, los expertos de delitos informáticos de la Policía Nacional pudieron constatar que un usuario de la aplicación GigaTribe, software que permite compartir de forma rápida y privada archivos de Internet, con un alias apodado 'jillo 171', presuntamente participaba en la descarga y a su vez compartía archivos de carácter pedófilo.

Así, el 1 de abril de 2017, desde una IP, dicho usuario poseía en una carpeta 77 archivos en formato vídeo, algunos de los cuales con contenido pedófilo, entre ellos algunos bautizados como 'niña con osito negro mamando', 'niña llorando y mamando pene en el baño' o 'niña de lentes mamando', en las que se podía observar a niñas menores de edad realizando felaciones a adultos. La Policía Nacional pudo acreditar a través de una compañía telefónica que el titular de la IP era J. A. C. P., con domicilio en la ciudad.

Dos ordenadores

El día 15 de noviembre de 2017, Policía Nacional practicó un registro en el domicilio del acusado en el que se le ocuparon dos ordenadores portátiles. En un primer examen en uno de los ordenadores, los agentes de la Policía Nacional localizaron varios archivos de vídeo con contenido pedófilo donde aparecían menores realizando actos sexuales, y un contenido similar también fue localizado en el segundo de los ordenadores, donde también aparecieron vídeos en los que veían a niñas menores de edad practicando diversos actos sexuales.

Del examen practicado en el clonado de los discos duros de los citados ordenadores aparecieron entorno 4.300 archivos en formato vídeo y unos 5.000 en formato imagen, todos ellos de contenido pedófilo.

Según el escrito de la Fiscalía, en alguno de los archivos localizados aparecía incluso un bebé que no llegaba ni a los 2 años, e incluso se comprobó la presencia de carpetas con contenido de zoofilia.