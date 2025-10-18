La Asociación del Cáncer subraya la importancia del cribado en el día mundial del tumor de mama

Con un rotulador verde y unos pósit rosas con forma de corazón, la estatua de La Mujer se llenó de mensajes de apoyo y ánimo ... ante el cáncer de mama. 'Mujer valiente y fuerte', 'Sueña', 'Siempre adelante' o 'Esperanza' fueron solo algunos de los contenidos que este viernes escribieron personas anónimas y posteriormente pegaron en la voluminosa escultura que además portaba una capa de color rosa. Este domingo 19 se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el tumor más frecuente en las mujeres. Se estima, según la Asociación Española del Cáncer, que el riesgo de padecer esta enfermedad a lo largo de la vida es del 12%, lo que representa una de cada ocho mujeres.

Siguiendo con los datos de la entidad nacional, en España se diagnosticaron 35.875 nuevos casos de cáncer de mama en el año 2024, casi el 29% de los cánceres diagnosticados en mujeres. Cierto es que la incidencia se ha incrementado en los últimos años, pudiendo deberse a varias causas, entre ellas el aumento poblacional, el envejecimiento –la edad es un factor de riesgo fundamental en el desarrollo del cáncer–, el cambio de los hábitos reproductivos de las mujeres, la exposición a factores de riesgo –como la obesidad y el uso de terapias hormonales–, el sedentarismo y la globalización del cribado.

El lema de este año 'Nos tomamos a pecho los programas de cribado' se centra en la importancia de la detección precoz. «Hoy es un día especial para hacer un llamamiento para que todo el mundo vaya a hacerse el cribado de cáncer de mama, de cérvix o el de colon. Es algo que nos ofrece la Junta de forma gratuita y el de mama se ha ampliado hasta los 74 años. Con esta prueba, vamos a tener un diagnóstico precoz, que es de lo que se trata. Con un diagnóstico precoz en un estadio I, el índice de supervivencia puede llegar a ser de un 90%», señaló la presidenta de la Asociación del Cáncer de Palencia, Rosa Andrés.

Hasta el año 2023, el grupo de población diana de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León estaba entre los 45 y 69 años, y ya desde el año 2024 se ha ampliado a las mujeres de hasta 74 años, con el fin de disminuir la mortalidad por esta causa y aumentar la calidad de vida de las mujeres afectadas. Con esta decisión, Castilla y León amplió el rango de edad establecido por el Sistema Nacional de Salud que recomienda la realización de la prueba a mujeres de entre 50 y 69 años.

En la región se realizaron a lo largo del año pasado un total de 143.463 mamografías, de las que 9.199 (un 6,4%) tuvieron resultado sospechoso positivo, por lo que fueron derivadas a Atención Hospitalaria para realizar diagnóstico final.

En Palencia se hicieron un total de 11.130 pruebas de cribado en 2024, de las que 1.063 resultaron sospechoso positivas, lo que se traduce en el 9,6% –el más alto de toda la comunidad–. Estos pacientes son derivados para que se lleven a cabo más pruebas y se confirme el diagnóstico. «Nos citan y vamos a San Telmo o al centro de Cervera de Pisuerga, donde también hacen cribados, y al cabo del tiempo notifican si es negativa o si surge alguna duda. Si ocurre esto, nos pasan a Radiología del Hospital Río Carrión y allí nos hacen pruebas más específicas para saber si es positiva o nos olvidamos del tema. Es algo muy sencillo y fácil de hacer, por lo que invito a todo el mundo a que se hagan los cribados», argumentó la presidenta de la entidad.

En España, se estima que el número de muertes por cáncer de mama en la población en 2024 fue de 6.604 (6.513 en mujeres), según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Esto representa cerca del 15% de todos los fallecimientos por cáncer en la mujer en el país. Aproximadamente la mitad de las muertes por cáncer de mama se da en mayores de 75 años.

La entidad palentina salió este viernes a la calle para vestir de rosa a la escultura más céntrica de la ciudad, para apoyar a las enfermas y los enfermos de cáncer de mama (se estima que en los varones suponen el 0,25%) y para informar a la población y fomentar los cribados y la tan importante detección precoz de la enfermedad.

Una mesa informativa vendía productos de la asociación en la Calle Mayor a la vez que explicaba a los viandantes los distintos servicios para pacientes y familiares. Además, la presidenta de la entidad y voluntarios de la misma se desplazaron al área de Oncología del Hospital Río Carrión y ofrecieron a los pacientes corazones solidarios, realizados por la Universidad Popular de Palencia. Estos corazones solidarios son cojines para las personas operadas de cáncer de mama, que fomentan una adecuada postura del brazo y ayudan a disminuir las molestias después de la cirugía. «Estamos muy emocionadas, ha sido un día muy emotivo», concluyó Rosa Andrés tras la visita a los pacientes oncológicos.