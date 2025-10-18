El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Voluntarias de la Asociación del Cáncer en la mesa informativa instalada en la Calle Mayor, con la estatua de La Mujer con una capa rosa al fondo. Lucía Burón Cabrero

La Asociación del Cáncer subraya la importancia del cribado en el día mundial del tumor de mama

En 2024 se realizaron en Palencia un total de 11.130 mamografías, de las que el 9,6% arrojaron sospechas positivas

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:30

Comenta

Con un rotulador verde y unos pósit rosas con forma de corazón, la estatua de La Mujer se llenó de mensajes de apoyo y ánimo ... ante el cáncer de mama. 'Mujer valiente y fuerte', 'Sueña', 'Siempre adelante' o 'Esperanza' fueron solo algunos de los contenidos que este viernes escribieron personas anónimas y posteriormente pegaron en la voluminosa escultura que además portaba una capa de color rosa. Este domingo 19 se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el tumor más frecuente en las mujeres. Se estima, según la Asociación Española del Cáncer, que el riesgo de padecer esta enfermedad a lo largo de la vida es del 12%, lo que representa una de cada ocho mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El mundo del rugby llora la muerte de José Luis, la última víctima de la N-122
  2. 2

    Muere Esteban Jiménez, el mediador que «ayudó a llevar la paz» a Las Viudas
  3. 3 La Fiscalía pide 18 años de cárcel para Óscar por el asesinato de Esther López
  4. 4

    Tira al suelo de una patada a una mujer por recriminarle que tocara el timbre de su patinete
  5. 5 Quién es quién en la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  6. 6

    La boda de Stella Banderas en la Ribera del Duero: «Estamos exultantes porque da más relevancia a la zona»
  7. 7

    Los famosos no se dejan ver en la llegada a la preboda de la hija de Banderas
  8. 8

    César Arribas, condenado a 30 años de prisión por el asesinato de Teresa Rodríguez
  9. 9 La Oreja de Van Gogh actuará en Valladolid en el regreso de Amaia Montero
  10. 10 Alerta por presencia de listeria y e-coli en un queso de cabra comercializado en Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Asociación del Cáncer subraya la importancia del cribado en el día mundial del tumor de mama

La Asociación del Cáncer subraya la importancia del cribado en el día mundial del tumor de mama