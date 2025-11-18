La Asociación del Cáncer de Palencia entrega a Ana Rubio el coche que ganó en la marcha Casi 7.000 personas participaron en la actividad, que por primera vez sorteó un vehículo entre los asistentes

El Norte Palencia Martes, 18 de noviembre 2025, 21:01

El premio a la solidaridad tenía cuatro ruedas en la última edición de la marcha contra el cáncer de Palencia, que reunió el pasado 5 de octubre a casi 7.000 personas, ya fuera con patines, sillas de bebé, corriendo o andando, que tiñeron las calles de la capital palentina de esperanza a través de las camisetas naranjas.

Por primera vez se sorteaba, entre todos los asistentes que estuviesen presentes al término de la marcha de unos 4 kilómetros o que llegasen en menos de 5 minutos, un coche por iniciativa de Oregón-Repsol. Y ese soleado día, a la cuarta fue la vencida. Tras tres intentos fallidos, finalmente Ana Isabel Rubio se llevó el vehículo. Y este martes acudió a Aupasa a recoger su Omoda de color blanco, que inicialmente estaba tapado con una tela negra.

La marcha, que también sorteó más premios entre los participantes, pasó por la avenida de Castilla, plaza de la Inmaculada, San Pablo y la Calle Mayor, con las inscripciones, al precio único de 10 euros, para recaudar fondos que se destinarán a la investigación contra el cáncer.