Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor

La Policía Nacional tuvo que derribar la puerta con una ariete para entrar al domicilio y reducir al agresor, mientras que la víctima ha sido trasladada con vida a Valladolid

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 15:54

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido en la madrugada de este miércoles a un hombre de nacionalidad extranjera ... y con una edad cercana a los 35 años después de que haya infligido, entre puñaladas y cortes, 40 heridas de arma blanca a una mujer, también extranjera, en un domicilio de la Calle Mayor de la capital palentina.

