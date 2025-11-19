Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de la Calle Mayor

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido en la madrugada de este miércoles a un hombre de nacionalidad extranjera ... y con una edad cercana a los 35 años después de que haya infligido, entre puñaladas y cortes, 40 heridas de arma blanca a una mujer, también extranjera, en un domicilio de la Calle Mayor de la capital palentina.

Los hechos han tenido lugar pasadas las 5:00 horas, cuando la Policía Nacional de Palencia ha sido alertada por los vecinos del inmueble de que en un domicilio del número 128 de la Calle Mayor estaban escuchando una fuerte discusión entre un hombre y una mujer. Hasta el lugar se han desplazados varias patrullas policiales, sin que nadie abriera la puerta de la vivienda. También han acudido los bomberos del Parque de Palencia, que han intentado el acceso al interior sin resultado, por lo que los agentes de la Policía Nacional han hecho finalmente uso de un ariete para echar abajo la puerta.

Ya en el interior, se han encontrado el domicilio lleno de sangre y en él a una mujer transexual de nacionalidad extranjera que presentaba, entre puñaladas y cortes, en torno a 40 heridas infligidas por un cuchillo de pequeño tamaño que portaba un hombre de en torno a 35 años y a quien han reducido después de que los agentes tomaran medidas de precaución y accedieran al domicilio protegidos por un escudo.

La mujer, que al parecer reside en la vivieda, ha sido trasladada con vida para ser intervenida en un centro hospitalario de Valladolid, sin que se conozcan aún los motivos de la brutal agresión ni si existe entre el hombre y la mujer algún tipo de relación sentimental. Al parecer, el hombre detenido intentó primero estrangular a la mujer y, al no conseguirlo, cogió el pequeño cuchillo para acabar con su vida.