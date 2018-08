Artistas locales y foráneos triunfan en los escenarios de Aguilar

El gran número de espectadores sigue siendo el principal distintivo de Arca como lo continúa demostrando estos días en el transcurso de su vigésima cuarta edición. No importa la temperatura, el horario o el escenario, el público no falla. No cabe duda que la calidad de los artistas, una permanente apuesta por la organización, estimula sobre manera a que se llenen los espectáculos.

Y con una sonora ovación se despidieron a los numerosos intérpretes que aparecieron en la actuación inaugural del viernes. La compañía de Castilla y León 'Nave-Teatro Calderón' conquistó al público con 'Fuegos' y su concepto del éxodo. Una valiente puesta en escena que echa mano de múltiples expresiones artísticas y que propone una reflexión sobre los dramas que los refugiados y emigrantes viven cada día.

Este año, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar ha realizado una mayor apuesta por los artistas locales y varios de ellos forman parte del programa de esta edición. En esta lista aparece Fumantwo, quien, dentro del espacio denominado ARCAGrafiti, comenzó el viernes a dar forma en las piscinas de verano su obra de arte urbano.

Un colorido e interesante trabajo que invita a la relajación, y que no pasará desapercibido para quien se encuentre alrededor. Una pintura muy acorde con el lugar que la acoge, rodeado del verdor del campo y del azul del cielo. El artista aguilarense recibió en la mañana de ayer sábado la visita de la regidora municipal, María José Ortega, quien aseguró que le encantaba la obra que quedará finalizada en la mañana de hoy domingo.

Jean Philippe Kikolas, otro artista de la localidad, ya habitual en ARCA, estrenó en su pueblo durante la helada noche del viernes un nuevo espectáculo: 'Calor'. La temperatura reinante ayudó a enganchar al público con el protagonista, y el artista logró abrigar a los asistentes con su buen hacer arrancando risas, y su propuesta, a pesar de estar inspirada en la situación que viven muchas personas carentes de hogar, viajeros involuntarios que se vieron forzados a dejar sus casas. Jean Philippe Kikolas repitió ayer sábado y un nuevo pase está previsto para esta tarde dominical.

Músicos de la villa también forman parte de Arca este año y ayer sábado se instalaron en la isla del parque infantil frente al Paseo de la Cascajera para regalar a los sorprendidos veraneantes el festival de música más pequeño del mundo. Grupos como la Desconocida, Garlic&Water, Octavio Nievsky &Mery Angélic Heiress, Telesforo Xmith o Mayma ofrecieron varios microconciertos amenizando la hora del vermú.

A la oferta doméstica se han sumado estos días otros interesantes espectáculos que contribuyen a animar la villa durante toda la jornada, pero sobre todo confieren al Encuentro Internacional de Artistas Callejos de Aguilar su protagonismo como cita ineludible del verano aguilarense. Entre ellos, The Funes Group del País Vasco que llenó el viernes la Plaza de España con Aukerak (Caminos), al igual que la compañía madrileña que ofrece cada uno de sus pases de El Clavileño e hijos-el 7D con el aforo completo en su Diminuto Teatro instalado en el Patio de La Compasión, pases que seguirán hoy. Mur, la performance visual y circense de la compañía catalana (Cía)3 triunfó el viernes en el polideportivo. Y más éxito previsto con las actuaciones de la noche del sábado, recibiendo de nuevo a un conocido y admirado Leandre que sin duda dirá mucho con su 'Rien à dire', y al Circo Zoe con su Naufragata.

Pero Arca aún no ha terminado, continuará durante el día de hoy domingo arrastrando masas y calentando corazones con un programa en el que se darán cita nuevos y buenos espectáculos. Atención a las 14:00 horas, pues habrá que alzar la cabeza al cielo porque lloverán poemas, un millar, que serán arrojados a la Plaza de España desde una avioneta.