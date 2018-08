Así fue el arriesgado salto que dio el tercer triunfo consecutivo a 'Use' en Palencia 00:36 'Use' se dispone a ejecutar el salto que le dio el triunfo en Palencia. / Antonio Quintero En el vídeo adjunto se puede observar los pocos metros que separaban al toro de las tablas en una suerte que lleva el sello del de La Seca MARCO ALONSO Palencia Lunes, 27 agosto 2018, 11:36

Es muy complicado que una plaza aplauda a rabiar si los toros no acompañan. Pero lo imposible se torna en necesario si la falta de bravura de los animales se contrarresta con una enorme dosis de valor por parte del torero. Ayer no hubo toro en la final del Concurso de Recorte Libre de Palencia, pero hubo toreros, vaya si los hubo. En especial uno llegado desde del pueblo vallisoletano de La Seca, Eusebio Sacristán 'Use', que con el salto que se puede ver en el vídeo logró hacerse con la victoria en la plaza de toros de Palencia por tercer año consecutivo.

Las fotografías del concurso 'Use' gana por tercera vez el concurso de cortes de Palencia

Parecía que no había hueco, pero 'Use' lo encontró para dar un salto sobre el astado que le dio un triunfo que le hizo anteponerse a las adversidades, ya que concursó con el menisco y el ligamento cruzado posterior rotos.