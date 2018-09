El Arrebato camela a Palencia

Poquito a poquito fue camelando El Arrebato al parque del Salón en un concierto que, con puntualidad inglesa, ha servido para que el escenario de la emblemática vía palentina cerrase el telón de actuaciones de San Antolín hasta el próximo año. Pero los amantes de la música pueden estar tranquilos, las canciones seguirán siendo protagonistas de las fiestas en otros puntos de la ciudad, hasta que Maluma eche este martes el cierre en La Balastera a unos sanantolines que han durado doce días y en los que El Arrebato fue uno de los grandes protagonistas.

Francisco Javier Labandón Pérez, que es como se llama este artista sevillano, recibió el cariño de Palencia, pero, a pesar de las numerosas muestras de afecto de los palentinos, él sigue reclamando más amor y no deja de cantar eso de «no, no, no. No lo entiendo, ese trabajo que te cuesta darme un beso». Las vallas colocadas entre el público y el escenario impedían que el afecto se materializara en esos besos que El Arrebato reclama por los altavoces de toda España desde hace ocho años, cuando salió a la luz la canción, y por mucho que el bueno de Francisco dijo eso de 'Aquí me tienes', los espectadores se tuvieron que conformar con demostrar su devoción por él con esos aplausos que a a este sevillista le producen la misma alegría que ver un 0-5 en el marcador del Benito Villamarín en un derbi sevillano.

Miles de palentinos se arremolinan en el salón. / Marta Moras

El Salón ha dico hasta la próxima a la música, pero ahora llega el momento de que otros espacios de la ciudad tomen protagonismo, como la Plaza Mayor, que albergará este lunes festivo una actuación de Mr. Kilombo a las 20:00 horas y un concierto tributo a David Bowie a las 23:00. Mientras, el parque de las Huertas del Obispo acogerá desde las 23:00 el concierto heavy con Cronómetro Budú, Leo Jiménez y Ángelus Apátrida.