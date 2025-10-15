Arranca la vacunación en los centros de salud con el objetivo de superar la cobertura del año pasado

El trajín diario de los centros de salud se incrementó este martes, al igual que las colas en administración para pedir cita. Esta jornada arrancaba ... la campaña de vacunación de gripe y covid para la población general, después de que el día 1 de este mes comenzase en las residencias de mayores y en el resto de centros institucionalizados. «No sabíamos que hoy era el primer día. Nosotros solo nos vamos a poner la de la gripe, que ya llevamos muchos años vacunándonos de la covid y ya estamos un poco hartos de tanta vacuna», afirmaban Margarita y Arturo, al entrar a primera hora en el centro de salud La Puebla a recibir el pinchazo de inmunización contra la gripe.

Otro matrimonio que también había acudido el primer día para recibir, en este caso ambos pinchazos, gripe y covid era el formado por Carmen y Arturo. «Sí, sí, nosotros nos vacunamos siempre de las dos. No nos suele dar reacción y así estamos más tranquilos y protegidos», resumían al salir apresuradamente del centro. María Rosa, por su parte, reconocía que nunca se había puesto una dosis al ser alérgica a la neomicina y estreptomicina. «No me he vacunado nunca y aquí estoy con 83 años», afirmaba, camino de su cita con el oftalmólogo.

«Este año solo me la voy a poner de la gripe, que siempre me vacuno. Y de la covid, voy a pasar, aunque hasta ahora me he puesto todas las dosis, pero es por descansar algo ya», reconocía Mariabel. «Es que ya son muchas de la covid, aunque siel médico insiste en que me la ponga, lo haré», añadía posteriormente.

Luis Jiménez llevaba años sin ponerse la vacuna de la gripe al vivir solo y pasársele el plazo, pero este año no faltó a su cita y acudió el primer día posible para inmunizarse. «Han venido mis sobrinos de Soria para acompañarme», explicaba.

Esta campaña, que consta de 83.385 vacunas, de las cuales 49.680 serán de gripe, 29.040 de covid y 4.665 de virus respiratorio sincitial, se organiza de forma escalonada, comenzando con los grupos de población con mayor riesgo de complicaciones en caso de padecer la enfermedad de la gripe y a las personas que puedan transmitirla. La inmunización frente a la gripe está recomendada para personas de 60 o más años; población infantil de entre 6 meses y 8 años; personas de entre 9 y 59 años con condiciones de riesgo; mujeres embarazadas; personas de entre 5 y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico; trabajadores sanitarios, sociosanitarios y de servicios públicos esenciales; personas que puedan transmitir la gripe a personas con riesgo; personal docente o personas con exposición laboral directa a animales en explotaciones.

La cita para inmunizarse puede solicitarse en la app Sacyl Conecta, en el centro de salud (ya sea por teléfono o presencial) y también a través de la página web de Salud Castilla y León. Las principales novedades de esta nueva campaña son que amplía la vacunación anitgripal en niños de 6 meses a 8 años (antes era hasta los 5 años), que reduce la dosis de covid para mayores de 70 años (el pasado año se ponía a partir de 60 años) y que añade la dosis de virus respiratorio a institucionalizados mayores de 50 años y grandes dependientes.

La campaña en las residencias y resto de centros institucionalizados, que comenzó hace dos semanas, ha añadido una nueva vacuna, la del virus respiratorio sinicital o VRS para evitar casos de bronquiolitis o neumonía y también porque puede llegar a causar una importante morbilidad y mortalidad en la población adulta, especialmente en mayores de 65 años. En Palencia se comprometieron 4.000 dosis para personas institucionalizadas (en centros de personas mayores o centros de atención a la discapacidad) mayores de 50 años, grandes dependientes en domicilio y grupos de riesgo.

El objetivo es incrementar la vacunación en esta nueva campaña. Los datos del año pasado arrojan que en Palencia fueron inmunizados un total de 44.701 personas contra la gripe. Entre los menores de 2 años se alcanzó el 55,5%; el 38,3% en niños de 2 a 5 años, mientras que un 58,4% de personas mayores de 60 años recibieron la vacuna. Así, la cifra de la cobertura del total de la población se situó en 28,4%. Por otro lado, en cuanto a la vacunación frente a la covid, se contabilizaron un total de 26.652 personas vacunadas, con el 39,7% de los mayores de 60 años, grupo de la provincia a quien iba dirigida la campaña, mientras que del total de la población la cifra ascendió al 16,7%.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, señaló este martes en el centro de salud José Luis Santamaría de Burgos, tras recibir la vacuna antigripal en el marco de la campaña autonómica 2025, la importancia de vacunarse y subrayó dos motivos «importantes». El primero, dijo, porque «evidentemente se evita padecer una enfermedad que en determinadas circunstancias puede producir trastornos importantes». Y en segundo lugar, añadió, porque «generalmente la población diana, además de la edad tiene como característica fundamental el tener enfermedades crónicas que se exacerban con el padecimiento de estas enfermedades virales respiratorias y que es necesario vacunarse para evitar el riesgo que supone la exacerbación de estas enfermedades», según recogió Ical.