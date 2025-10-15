El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Entrada al centro de salud de La Puebla, en el primer día de vacunación de la población en general. Adolfo Fernández

Arranca la vacunación en los centros de salud con el objetivo de superar la cobertura del año pasado

Para esta campaña, que comenzó el día 1 en las residencias de mayores, se destinan 83.385 dosis, de las cuales 49.680 serán de gripe, 29.040 de covid y 4.665 de virus respiratorio sincitial

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:33

El trajín diario de los centros de salud se incrementó este martes, al igual que las colas en administración para pedir cita. Esta jornada arrancaba ... la campaña de vacunación de gripe y covid para la población general, después de que el día 1 de este mes comenzase en las residencias de mayores y en el resto de centros institucionalizados. «No sabíamos que hoy era el primer día. Nosotros solo nos vamos a poner la de la gripe, que ya llevamos muchos años vacunándonos de la covid y ya estamos un poco hartos de tanta vacuna», afirmaban Margarita y Arturo, al entrar a primera hora en el centro de salud La Puebla a recibir el pinchazo de inmunización contra la gripe.

