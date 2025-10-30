Arranca un nuevo curso de Estalmat, el proyecto de estímulo del talento matemático

El Norte Palencia Jueves, 30 de octubre 2025, 07:12 Comenta Compartir

El proyecto Estalmat, de detección y estímulo del talento matemático, se ha puesto en marcha un año más con el objetivo de «detectar, orientar y estimular el talento matemático» de jóvenes estudiantes, que en el momento de su selección tienen 12 o 13 años. La decimoséptima edición de este «prestigioso» programa, como lo califican desde la Asociación Matemática Miguel de Guzmán, comenzó de manera oficial el pasado 23 de octubre en la provincia de Palencia y, además de los nuevos alumnos, este curso también forman parte del plan los estudiantes de segundo curso y el grupo de veteranos del proyecto y de preparación de las olimpiadas matemáticas.

Para participar en Estalmat, los alumnos tuvieron que completar una prueba, que se realiza anualmente, el pasado mes de junio. A la misma pueden presentarse todos los estudiantes de la provincia de Palencia que este año cursen 6º de Primaria o 1º de la ESO. «Es un programa de excelencia, totalmente gratuito, para aquellos que demuestran interés y capacidad de razonamiento lógico y que se desarrolla mediante actividades lúdico-matemáticas y extracurriculares», explican estas mismas fuentes, al tiempo que concretan que, en el caso de Palencia, estas actividades se desarrollan entre los meses de octubre y mayo durante las tardes de los jueves o de los martes.

En estas sesiones, los participantes, además de matemáticas, aprenden «a pensar de otra forma. Se enseñan las matemáticas que hacen disfrutar; son las matemáticas del razonamiento, de las conjeturas, de las falacias, de las paradojas, de las propiedades de los números y de los problemas sin resolver. Los temas que se trabajan están fuera del programa curricular y tratan de aproximarse a problemas matemáticos de la manera más lúdica posible», añaden desde la Asociación Matemática Miguel de Guzmán.

Toma de contacto

Dos días después de su inauguración, el sábado 25 se congregaron en la localidad leonesa de Sahagún «las mentes más brillantes de Castilla y León en el arranque de su programa para genios de los números». En concreto, fueron 125 estudiantes de toda la comunidad, que este año forman parte del proyecto, los que se reunieron en una jornada de toma de contacto y de convivencia para intercambiar conocimientos y puntos de vista. Así, realizaron actividades matemáticas en grupos, juegos de lógica, un Kahoot de razonamiento matemático y papiroflexia y una visita cultural al municipio.

Este proyecto se enmarca en la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales que desarrolla en Castilla y León la Asociación Castellana y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Palencia.

